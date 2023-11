Palmeiras já é campeão brasileiro? Veja como ficou as probabilidades de título

Nesta quarta-feira, 29, o Palmeiras venceu o América MG por 4 a 0 no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão aumentou suas chances de título desse ano.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, o Palmeiras possui 85,9% de chances de ser campeão. O Verdão, com a vitória, se isolou na primeira colocação do Brasileirão com 66 pontos.

Nos jogos desta quarta-feira, a equipe Paulista foi a única que venceu entre os três primeiros colocados. O Flamengo viu suas chances diminuir após perder para o Atlético MG por 3 a 0 no Maracanã. Já o Galo, assumiu a vice-liderança e entrou de vez na disputa pelo troféu.

Segundo a UFMG, o Rubro Negro tem agora 2,5% de probabilidade, enquanto o a equipe de Minas Gerais tem 5,8%. O Botafogo, que cedeu empate ao Coritiba no último minuto de jogo, agora possui 3,5% de chances.

Grêmio e Bragantino, que também estão nessa disputa, jogam nesta quinta-feira, 30. O tricolor gaúcho encara o já rebaixado Goiás no Rio Grande do Sul, enquanto o Braga enfrenta o Fortaleza em Bragança.

Veja as probabilidades de título do Brasileirão Série A

PALMEIRAS - 85.9%

ATLÉTICO-MG - 5.8%

BOTAFOGO - 3.5%

FLAMENGO - 2.5%

BRAGANTINO - 1.2%

GRÊMIO - 0.96%

Qual a chance do Palmeiras ser campeão?

Quantos brasileiros o Palmeiras tem?

O Palmeiras tem ao todo 11 Campeonatos Brasileiros.

Botafogo ainda tem chances de título?

