Onde vai passar a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial deste ano será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre Catar, país anfitrião, e Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília. No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales.

Os fãs de futebol que não terão o privilégio de acompanhar os jogos no Catar, buscam maneiras de assistir os jogos do Mundial.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2022 será transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV, GloboPlay e no canal do Youtube do Casimiro, o CazeTV.

Qual canal vai passar a Copa do Mundo

Na TV aberta, todos os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos pela Rede Globo.

Onde assistir online os jogos da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Youtube do Casimiro, o CazeTV.

