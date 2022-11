Por que Galvão Bueno não irá narrar a abertura e o primeiro jogo da Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno não participará da abertura da Copa do Mundo do Catar, no próximo domingo, 20, por ter sido diagnosticado com covid-19 no fim de semana passado. O narrador esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se recuperar da doença.

Esta marca o fim de uma tradição que já dura 36 anos na televisão brasileira. Como principal nome esportivo da TV Globo, Galvão esteve presente na abertura de 9 Copas do Mundo e sempre narrou os jogos de estreia.

No sexta-feira, 18, Galvão testou negativo para covid-19 e foi liberado para viajar para o Catar. Aos 72 anos, a Copa do Mundo no Qatar deve ser a última da carreira de Galvão Bueno como narrador da Globo.

Luis Roberto é o substituto na abertura e no jogo entre Catar e Equador. A estreia de Galvão deve ser no primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia, no próximo dia 24 de Novembro.

