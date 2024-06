Jogos de hoje, domingo, 9 de junho de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa do Nordeste e os Amistosos Internacionais são os destaques do futebol deste domingo, 9.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão, Brasileirão Série D, Brasileirão Feminino, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Uruguaio

10h - Rampla Juniors x Boston River - Star+

12h30 - Cerro Largo x Danubio - Star+

Brasileirão Feminino

15h - Cruzeiro (F) x Fluminense (F) - Canal GOAT

17h - Internacional (F) x Atlético-MG (F) - Canal GOAT

17h - RB Bragantino (F) x Botafogo (F) - Canal GOAT

18h30 - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - SporTV

Brasileirão Série D

15h - Maracanã x Sousa-PB - FCF (Youtube)

15h30 - Brasiliense x Iporá - Brasiliense Futebol Clube (Youtube)

16h - Brasil-RS x Cascavel - TV Xavante (Youtube)

16h - Tocantinópolis x Águia de Marabá - Esporte mais TV (Youtube)

16h - Retro FC x Jacuipense - TV Retrô Oficial (Youtube)

16h - Itabaiana x ASA-AL - TV Itnet (Youtube)

16h - Cametá x Fluminense-PI - TV Mapará (Youtube)

17h - Potiguar x Treze-PB - TV Potiguar de Mossoró (Youtube)

18h30 - Maringá x Inter de Limeira - MFC TV (Youtube)

19h30 - Democrata-SL x Itabuna - TV Gerais (Youtube)

Brasileirão Série B

16h - Avaí x Chapecoense - Canal GOAT e Premiere

18h30 - América-MG x Ponte Preta - Canal GOAT e Premiere

Brasileirão

16h - Criciúma x Cuiabá - Premiere

Amistoso Internacional

15h45 - Itália x Bósnia e Herzegovina - Star+

15h45 - Eslováquia x País de Gales - Star+

15h45 - Montenegro x Geórgia - Star+

16h15 - França x Canadá - SporTV

20h - Argentina x Equador - SporTV

La Liga 2 (Playoff de acesso)

16h - Sporting Gijón x Espanyol - Star+

Copa do Nordeste (Final)

16h30 - CRB x Fortaleza - SBT (NE), ESPN, Star+, DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão Série C

16h30 - Botafogo-PB x Ferroviário - Zapping

16h30 - Athletic Club x Volta Redonda - DAZN e Nosso Futebol

19h - Remo x São Bernardo - DAZN e Nosso Futebol

19h - Náutico x Caxias - DAZN e Nosso Futebol

Onde assistir ao vivo o jogo do CRB x Fortaleza pela Copa do Nordeste; veja horário

O jogo CRB x Fortaleza terá transmissão ao vivo na SBT (NE), ESPN, Star+, DAZN e Nosso Futebol, às 16h30.

Que horas é o jogo do Criciúma x Cuiabá pelo Brasileirão?

O jogo Criciúma x Cuiabá terá transmissão ao vivo no Premiere, às 16h.

Qual canal irá passar o jogo do Palmeiras pelo Brasileirão Feminino?

O jogo Palmeiras (F) x Corinthians (F) terá transmissão ao vivo no SporTV, às 18h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

