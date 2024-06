Previsão do tempo para Porto Alegre: fim de semana terá calor e possibilidade de chuva

Os próximos dias em Porto Alegre serão marcados por variações nas temperaturas e aumento da probabilidade de chuva no fim de semana. A qualidade do ar permanecerá excelente, e os índices de raios UV serão moderados, exigindo proteção ao se expor ao sol.

Veja mais detalhes na nossa página de previsão do tempo.

Temperaturas para os próximos dias em Porto Alegre

Quinta-feira, 13 de junho: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

mínima de 19ºC e máxima de 28ºC Sexta-feira, 14 de junho: mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

mínima de 20ºC e máxima de 29ºC Sábado, 15 de junho: mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

mínima de 20ºC e máxima de 30ºC Domingo, 16 de junho: mínima de 22ºC e máxima de 25ºC

Previsão do clima em Porto Alegre

Quinta-feira, 13 de junho

A quinta-feira em Porto Alegre será de sol com poucas nuvens. A temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 19°C, com sensação térmica variando entre 29°C e 19°C. A umidade do ar estará entre 63% e 56%. Não há previsão de chuva, e os ventos serão de brisa moderada, com velocidades de até 6 km/h. O índice de raios UV será moderado, com valor máximo de 3.

Sexta-feira, 14 de junho

Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 29°C, enquanto a mínima será de 20°C. A sensação térmica oscilará entre 30°C e 20°C. A umidade do ar estará entre 56% e 74%. Não há previsão de chuva para este dia, com ventos de brisa moderada, atingindo até 9 km/h. O índice de raios UV será moderado, com valor máximo de 2.

Sábado, 15 de junho

O sábado trará temperaturas variando entre 30°C de máxima e 20°C de mínima, com sensação térmica entre 30°C e 22°C. A umidade relativa do ar estará entre 74% e 95%. Há uma alta probabilidade de chuva, com intensidade moderada e volume de até 12 mm. Os ventos serão de brisa leve a moderada, com velocidades de até 6 km/h. O índice de raios UV será baixo, com valor máximo de 1.

Domingo, 16 de junho

Para o domingo, a previsão indica uma temperatura máxima de 25°C e mínima de 22°C, com sensação térmica variando de 24°C a 20°C. A umidade do ar estará entre 95% e 88%. A probabilidade de chuva é alta, com intensidade moderada e volume de até 56 mm. Os ventos serão de brisa leve a moderada, com velocidades de até 6 km/h. O índice de raios UV será baixo, permanecendo em 1.

Vai chover em Porto Alegre no fim de semana?

De acordo com a previsão, há uma alta probabilidade de chuva em Porto Alegre durante o fim de semana, especialmente no sábado e domingo, com volumes significativos de precipitação. Portanto, é importante estar preparado para condições de chuva moderada.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.