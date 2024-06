Estados Unidos x Brasil: onde assistir, horário e escalações pelo Amistoso Internacional

O Estados Unidos e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Amistoso Internacional e terá transmissão na Globo e SporTV.

No último Amistoso Internacional, o Brasil venceu o México por 3 a 2. Os gols da seleção foram marcados por Andreas Pereira, Martinelli e Endrick, que entrou no jogo apenas no segundo tempo e garantiu a vitória aos 96 minutos. O técnico Dorival Jr optou por uma escalação totalmente reserva, com quatro estreantes como titulares: Éderson, Andreas Pereira, Savinho e Evanilson.

Onde assistir ao vivo o jogo dos Estados Unidos x Brasil hoje pelo Amistoso Internacional?

O jogo desta quarta-feira, 20h, entre o Estados Unidos e Brasil terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV.

Como assistir online o jogo dos Estados Unidos x Brasil hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.