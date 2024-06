Argentina x Equador: onde assistir e horários pelo Amistoso Internacional

A Argentina enfrenta o Equador neste domingo, 9, em busca da classificação para a próxima fase no Amistoso Internacional. Os times vão a campo no gramado do Soldier Field a partir das 20h.

Onde assistir ao vivo o jogo da Argentina x Equador hoje pelo Amistoso Internacional?

O jogo deste domingo, às 20:00h, entre a Argentina e Equador terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo da Argentina x Equador hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.