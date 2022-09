Onde assistir o jogo do Brasil hoje, terça-feira, 27; veja o horário

A Seleção Brasileira encara a Tunísia nesta terça-feira, 27, às 15h30, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é amistosa e serve como preparação para a Copa do Mundo do Catar.

Há 14 partidas sem perder, o Brasil busca a sexta vitória consecutiva. Na última sexta-feira, a seleção venceu Gana por 3 a 0 com tranquilidade.

Tite deve usar a última partida para mudar a formação da equipe em comparação do jogo contra Gana. Danilo e Fred treinaram no time titular e o Brasil deve jogar em 4-4-2. Weverton chegou a treinar como titular, mas a expectativa é que Alisson inicie a partida contra a Tunísia.

Pedro, um dos destaques do futebol brasileiro na atual temporada, deve ter uma chance no decorrer da partida. "Ele possivelmente vai ter uma situação dentro do jogo", afirmou Tite na coletiva. O técnico, porém, disse que já tem o "diagnóstico" sobre o jogador e sabe o que ele pode dar para a seleção.

Provável escalação do Brasil contra Tunísia

Escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo da Seleção Brasileira hoje?

O jogo desta terça-feira às 15h30 entre Brasil x Tunísia terá transmissão ao vivo da TV Globo e SporTV.

Como assistir o jogo do Brasil de graça pela internet?

Além da transmissão na TV Globo e no SporTV, será possível acompanhar a partida entre Brasil de forma gratuita com imagens pelo aplicativo do Globoplay ou no site do ge.globo.com.

Quando será a próxima convocação do Brasil?

A próxima vez que o técnico Tite anunciar a convocação de jogadores será a definitiva para a Copa do Mundo. Após os dois amistosos, a comissão da Seleção planeja revelar os 26 jogadores que vão para o Catar no dia 7 de novembro.

Com os nomes revelados, os jogadores serão liberados pelos clubes a partir de 13 de novembro e a apresentação acontece no dia 14 de novembro. A seleção ficará no centro de treinamento da Juventus, da Itália. No dia 19, a delegação viaja para Doha.

Calendário da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

21 de outubro - Lista de até 55 jogadores para a Fifa

07 de novembro - Previsão da lista final de 26 jogadores

11 de novembro - Apresentação da Seleção na Itália

19 de novembro - viagem para Doha, no Catar

20 a 23 de novembro - Treinos em Doha

24 de novembro - Estreia do Brasil contra a Servia

27 de novembro - 2ª rodada contra Suíca

30 de novembro - 3ª rodada contra Camarões

