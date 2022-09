Jogos de futebol hoje, terça-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

Seleção brasileira, Liga das Nações, Brasileirão Série A e amistosos de seleções são os destaques desta terça-feira de futebol.

Em preparação para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil enfrenta a Tunísia no Parc de Princes, em ultimo jogo antes da competição. O Brasil estreia no dia 24/11 contra a Servia.

Pela Liga das Nações, destaque para o clássico entre Portugal e Espanha, ambas buscando a primeira colocação do grupo 2.

Uruguai, Argentina, e Equador, que também estarão na Copa do Mundo, entrarão em campo nesta terça-feira.

Pelo Brasileirão, o Santos enfrenta o Athletico PR em partida única do Brasileirão Série A.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

21h00 - Santos x Athletico PR - SporTV e Premiere

Amistosos

08h00 - Coreia do Sul x Camarões - Sem transmissão

- Sem transmissão 08h55 - Equador x Japão - Sem transmissão

- Sem transmissão 11h30 - Senegal x Irã - Sem transmissão

- Sem transmissão 13h00 - Canadá x Uruguai - SporTV

- SporTV 14h00 - Catar x Chile - Sem transmissão

- Sem transmissão 15h00 - Arábia Saudita x Estados Unidos - Sem transmissão

- Sem transmissão 15h00 - Nicarágua x Gana - Sem transmissão

- Sem transmissão 15h00 - Uzbequistão x Costa Rica - Sem transmissão

- Sem transmissão 15h30 - Brasil x Tunísia - TV Globo e SporTV

- TV Globo e SporTV 16h00 - Paraguai x Marrocos - Sem transmissão

- Sem transmissão 21h00 - Jamaica x Argentina - Sem transmissão

- Sem transmissão 23h00 - México x Colômbia - Sem transmissão

Liga das Nações

15h45 - Portugal x Espanha - Star+

- Star+ 15h45 - Suíça x República Tcheca - SporTV 3

- SporTV 3 15h45 - Ucrânia x Escócia - Sem transmissão

- Sem transmissão 15h45 - Irlanda x Armênia - Sem transmissão

- Sem transmissão 15h45 - Suécia x Eslovênia - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 15h45 - Albânia x Islândia - Star+

- Star+ 15h45 - Noruega x Sérvia - ESPN e Star+

