Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: brasileira disputa hoje eliminatórias de skeleton

Nicole Silveira compete nesta sexta-feira na modalidade de alta velocidade; ela é a nona colocada no ranking mundial

Skeleton: Nicole Silveira disputa a modalidade nesta sexta-feira (Reprodução)

Skeleton: Nicole Silveira disputa a modalidade nesta sexta-feira (Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11h36.

Tudo sobreOlimpíadas de Inverno
Saiba mais

A brasileira Nicole Silveira volta à pista olímpica nesta sexta-feira, 13, nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026, na disputa do skeleton feminino.

Nona colocada no ranking mundial da modalidade, ela participa das duas primeiras descidas da prova individual, que será definida pela soma dos tempos ao longo de quatro baterias.

O skeleton integra o programa olímpico de forma contínua desde 2002, após aparições em 1928 e 1948. A disputa é em formato contrarrelógio: vence a atleta que somar o menor tempo nas descidas pela pista de gelo.

Nos Jogos, cada competidora realiza quatro descidas, sendo duas por dia.

Em Milão-Cortina, as provas do skeleton ocorrem no Cortina Sliding Center, em Cortina d’Ampezzo, na região do Vêneto.

Qual é o horário da prova?

As descidas 1 e 2 do skeleton feminino estão marcadas para esta sexta-feira, às 12h e 13h48 (horário de Brasília).

As descidas 3 e 4, que definem as medalhistas, acontecem no sábado, às 14h e 15h44 (horário de Brasília).

Nicole disputa as eliminatórias nesta sexta-feira ao meio-dia, e a disputa por medalhas está prevista para sábado, às 15h35.

Onde posso assistir a prova de Skeleton?

A prova terá transmissão na TV aberta pela TV Globo e nos canais por assinatura do sportv. Outra opção online é a CazéTV, que exibirá a competição na web.

Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de Inverno

Mais de Esporte

Pisa x Milan: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Elche x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo da La Liga hoje

Hull City x Chelsea: horário e onde assistir à Copa da Inglaterra

Borussia Dortmund x Mainz: horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje

Mais na Exame

Future of Money

Vitalik Buterin propõe reforma política baseada em cripto

Pop

BBB 26: Sol surpreende e declara torcida para sister inusitada

EXAME Agro

Governo Lula estuda enviar alimentos e financiar máquinas agrícolas para Cuba

Pop

Qual foi a 'Prova de Resistência' mais longa da história do BBB?