Olimpíadas de Inverno 2026: brasileira disputa hoje eliminatórias de skeleton

A brasileira Nicole Silveira volta à pista olímpica nesta sexta-feira, 13, nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026, na disputa do skeleton feminino.

Nona colocada no ranking mundial da modalidade, ela participa das duas primeiras descidas da prova individual, que será definida pela soma dos tempos ao longo de quatro baterias.

O skeleton integra o programa olímpico de forma contínua desde 2002, após aparições em 1928 e 1948. A disputa é em formato contrarrelógio: vence a atleta que somar o menor tempo nas descidas pela pista de gelo.

Nos Jogos, cada competidora realiza quatro descidas, sendo duas por dia.

Em Milão-Cortina, as provas do skeleton ocorrem no Cortina Sliding Center, em Cortina d’Ampezzo, na região do Vêneto.

Qual é o horário da prova?

As descidas 1 e 2 do skeleton feminino estão marcadas para esta sexta-feira, às 12h e 13h48 (horário de Brasília).

As descidas 3 e 4, que definem as medalhistas, acontecem no sábado, às 14h e 15h44 (horário de Brasília).

Nicole disputa as eliminatórias nesta sexta-feira ao meio-dia, e a disputa por medalhas está prevista para sábado, às 15h35.

Onde posso assistir a prova de Skeleton?

A prova terá transmissão na TV aberta pela TV Globo e nos canais por assinatura do sportv. Outra opção online é a CazéTV, que exibirá a competição na web.