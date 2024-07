Olimpíadas 2024: Brasil encerra segunda-feira com classificação no surfe, boxe e vôlei; veja resumo

O Brasil segue forte nas competições dos Jogos Olímpicos de Paris. O país foi destaque no surfe, no boxe e no vôlei feminino — que teve sua estreia nesta segunda-feira, 29. O maior destaque do dia foi para Gabriel Medina, que fez história nas Olimpíadas na disputa pela vaga nas quartas de final. O surfista cravou a maior nota da competição e vingou sua eliminação dos Jogos de Tóquio, feita pelo mesmo adversário, o japonês Kanoa Igarashi.

No vôlei, as meninas levaram uma vitória unânime contra o Quênia por 3 sets a 0. A equipe de José Roberto Guimarães, segunda colocada no ranking mundial, não deu chances para surpresa na Arena 1 Paris Sul, na capital francesa. E no boxe, o sonho segue vivo com Bia Ferreira na disputa pela medalha de ouro. A brasileira venceu por unanimidade contra a americana Jajaira Gonzalez e está classificada para as quartas de final.

Com o saldo de hoje, o Brasil segue em 15º no quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris

Veja como foi o dia nas Olimpíadas de Paris para os brasileiros

Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou nesta segunda-feira, 29, de forma avassaladora sua trajetória nos Jogos Olímpicos de Paris, no qual é uma das favoritas ao ouro, com uma vitória contundente sobre o Quênia por 3 sets a 0 (25-14, 25-13 e 25-12).

A equipe de José Roberto Guimarães, segunda colocada no ranking mundial, não deu chances para surpresa na Arena 1 Paris Sul, na capital francesa, contra um adversário que está 18 posições abaixo na classificação da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Surfe

O surfista brasileiro Gabriel Medina conquistou nesta segunda-feira, 29, a vaga nas quartas de final no surfe das Olimpíadas de Paris de 2024. O craque do Brasil entrou nas águas de Teahupo'o, na ilha do Taiti, contra o japonês Kanoa Igarashi, para quem perdeu a medalha na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em clima de "revanche", Medina chegou a Teahupo'o disposto a conquistar a vaga que perdeu nas últimas Olimpíadas para Igarashi. Medina dominou a bateria em todas as notas. Na primeira, o brasileiro fechou com a histórica nota de 9.90 — acima da conquista de Igarashi nas Olimpíadas de Tóquio e a maior nota do evento —, após sair de um tubo.

João Chianca também avançou para as quartas de final do surfe, junto de Medina. O brasileiro teve as notas 9.30 e 8.80, encerrando a bateria com 18.10.

Boxe

Lutando por uma vaga nas quartas de final do boxe, os brasileiros Bia Ferreira e Abner Teixeira entraram no ringue nesta segunda-feira, 29, com sede de medalha. Ferreira competiu na modalidade peso-leve, de até 60 kg, contra a estadunidense Jajaira Gonzalez; ao passo de Teixeira enfrentou o equatoriano Gerlon Congo na modalidade peso-pesado, de até 92 kg.

Bia fechou o terceiro round com controle absoluto da luta e terminou com vitória por decisão unânime. Abner, no entanto, perdeu por 3 a 2 e está de fora das Olimpíadas de Paris.

Judô

Na briga pela medalha de bronze, a judoca Rafaela Silva perdeu para sua rival Haruka Funakubo, nesta segunda-feira, 29. A brasileira foi desclassificada em sua luta por uma projeção de cabeça no tatame.

O confronto contra a Funakubo, considerada a sexta melhor do mundo no judô, ocorreu após Rafaela selar sua vitória por ippon contra a georgiana Eteri Liparteliani nesta manhã. Ambas foram até o golden score com duas penalidades cada uma — ou seja, quem levasse a próxima penalidade perderia.

Skate street masculino

Na disputa pelo pódio, o brasileiro Kelvin Hoefler não conquistou nenhuma medalha nesta segunda-feira, 29. Ele terminou na sexta colocação da modalidade. O japonês Yuto Horigome, no entanto, levou o ouro e se tornou bicampeão com a maior nota na história das Olimpíadas para o skate.

Hoefler fez 87.25 na primeira volta, sem erros. Na segunda tentativa sofreu uma queda e teve uma torção leve no tornozelo. Apesar de ter conseguido uma manobra com nota de 90.14 e outra de 92.88, foi dominado pelos japoneses.

Tênis feminino

Duplas

As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram nesta segunda-feira as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai, por 2 sets a 0, na primeira rodada do torneio de duplas femininas do tênis nos Jogos Olimpicos de Paris.

Com um duplo 6-4, a dupla brasileira precisou de 1 hora e 37 minutos para se classificar à segunda rodada, fase em que enfrentarão as vencedoras do confronto entre as britânicas Katie Boulter e Heather Watson e as alemãs Angelique Kerber e Laura Siegemund, que jogam na terça-feira.

Simples

Apesar de ter ganhado na dupla, Bia Haddad foi derrotada nesta segunda-feira pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, por 2 sets a 0, no complexo de Roland Garros, eliminação que deixa o Brasil sem nenhuma representante na sequência do torneio de simples do tênis feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. Com um duplo 6-4, Schmiedlova, número 67 no ranking da WTA, sacramentou a vitória na segunda rodada em 1 hora e 53 minutos de partida com oscilações de ambas as tenistas.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

