Vôlei de praia hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta terça-feira, 30

Atletas brasileiros competem nesta terça-feira, 30 de julho, na primeira fase do vôlei de praia (duplas) nas Olimpíadas de Paris 2024. A primeira competição começará às 07h, com transmissão ao vivo pelo SporTV e estará disponível online no Globoplay.

O vôlei de praia é uma modalidade esportiva que acontece em uma quadra de areia, onde duplas se enfrentam em partidas que exigem agilidade, força e estratégia. O esporte é muito popular nos Jogos Olímpicos e é conhecido pelo seu ambiente descontraído e pelas intensas disputas. As duplas jogam melhor de três sets, e a equipe que vencer dois sets primeiro ganha a partida.

Que horas começa o vôlei de praia nas Olimpíadas 2024 hoje, terça-feira, (30)?

As competições desta terça-feira, com os atletas André e George às 07h, Carol e Bárbara às 11h, e Ana Patrícia e Duda às 16h terão transmissão ao vivo no SporTV.

Onde assistir online ao vôlei de praia hoje, terça-feira (30)?

Você pode assistir as competições online pelo Globoplay ou pela CazéTV (YouTube).

Onde assistir ao vivo ao vôlei de praia hoje, terça-feira (30)?

Quais brasileiros vão competir no vôlei de praia hoje?

No masculino, André e George competem hoje. No feminino, Carol e Bárbara jogam às 11h, e Ana Patrícia e Duda às 16h, todos na primeira fase da modalidade de vôlei de praia.

