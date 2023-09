O brasileiro João Fonseca é o campeão da categoria juvenil do US Open

Não é fácil jogar contra um americano no US Open, o Aberto dos Estados Unidos, disputado em Nova York. João Fonseca sentiu isso na final da categoria juvenil na noite deste sábado 9 de setembro. Mas o tenista carioca, promessa do tênis brasileiro, não se intimidou com Learner Tien e venceu a partida de virada.

Fonseca começou perdendo a partida por 6-4. No segundo set, marcado por muitas quebras de serviço, Tien reagiu e devolveu o 6-4. No terceiro e decisivo set, o carioca marcou 6-3 e levou para casa o cobiçado troféu do Grand Slam juvenil.

O brasileiro chegou à disputa como número sete do ranking. Tien estava na 13º colocação. A torcida local, ainda que pouca numerosa em comparação com os jogos das chaves principais, estava bastante dividida, com muitos brasileiros aplaudindo as jogadas do carioca. "Me sinto no Brasil", disse ele, no discurso de agradecimento, em inglês. "Valeu, galera. Aqui é Brasil", soltou, em português, na sequência.

A partida ficou equilibrada na maior parte do tempo, com boas trocas de bola de fundo de quadra e no geral poucas subidas à rede. O segundo set teve muitas quebras de serviço. No terceiro, Fonseca variou mais as jogadas e forçou erros do adversário. O jogo aconteceu logo depois depois da final feminina da categoria principal, vencida pela americana Coco Gauff.

Quem é João Fonseca, promessa do tênis brasileiro

Fonseca treina no Novo Rio Country Clube, tem 17 anos e vem sendo apontado como uma promessa do tênis brasileiro. Em Roland Garros, mesmo tendo perdido nas quartas de final, era reconhecido no complexo pelos torcedores brasileiros, que pediam selfies com o tenista.

João Fonseca é o representante do Brasil nas finais do US Open 2023 de tênis, último Grand Slam da temporada. Nascido no Rio de Janeiro, ele disputa a final da chave juvenil masculina de simples diante do americano Learner Tien, neste sábado, 9 de setembro.

O jovem tenista está fazendo a transição para a categoria profissional e é o atual número 650 do circuito da ATP. Ele estreou em torneios de nível 500 graças a um convite para o Rio Open deste ano, em que perdeu na primeira rodada. Fonseca é o primeiro tenista juvenil patrocinado pela On Running, a marca esportiva que tem Roger Federer como sócio.

Fonseca também teve destaque ao ajudar na inédita conquista brasileira da Copa Davis Juvenil, no ano passado. Outra conquista importante aconteceu em janeiro, quando ele e o belga Alexander Blockx foram vice-campeões de duplas no Australian Open da categoria.

Fonseca e Blockx eram os principais cabeças de chave. Eles foram vencidos por Tien, com quem Fonseca disputou agora a final de simples do US Open, e o também americano Cooper Williams. O placar foi 6-4 e 6-4. A final agora do US Open, apesar de um grande feito, não é algo inédito para o Brasil. Em 2018, Thiago Wild foi campeão ao vencer o italiano Lorenzo Musetti.