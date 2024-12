NFL estreia na Netflix com jogos de Natal e show de Beyoncé sem falhas técnicas

A NFL fez história ao estrear na Netflix com uma dupla de jogos transmitidos globalmente no Natal. A estreia incluiu apresentações memoráveis de Beyoncé e Mariah Carey, além de uma transmissão sem falhas técnicas significativas, um marco para a plataforma de streaming. As informações são da Bloomberg.

No intervalo da partida entre Ravens e Texans, Beyoncé entregou uma performance ao vivo de quase 13 minutos em Houston, sua cidade natal. Montada em um cavalo branco, a cantora surpreendeu ao trazer Shaboozey e Post Malone para duetos que animaram o público.

Mariah Carey abriu o evento com uma versão gravada de “All I Want for Christmas is You”, antes de os Chiefs dominarem os Steelers no jogo inaugural.

Jogos e destaques esportivos

No primeiro jogo, Patrick Mahomes comandou o Kansas City Chiefs em uma vitória contundente de 29 a 10 sobre o Pittsburgh Steelers, garantindo a liderança da AFC e uma folga na primeira rodada dos playoffs. Mahomes lançou para 320 jardas e três touchdowns, enquanto Travis Kelce somou 84 jardas em oito recepções e marcou um touchdown.

O segundo jogo viu os Baltimore Ravens derrotarem os Houston Texans por 31 a 2. Lamar Jackson brilhou com dois passes para touchdown e uma corrida para a end zone.

Streaming global e audiência recorde

A Netflix, que assinou um contrato de três anos no valor de US$ 150 milhões para transmitir jogos de Natal, disponibilizou a transmissão em cinco idiomas para seus 282,3 milhões de assinantes em mais de 190 países. Segundo dados da NFL Media, o evento registrou a maior audiência simultânea de Natal da Netflix nos últimos quatro anos.

A plataforma já havia enfrentado desafios técnicos durante a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, mas os jogos da NFL transcorreram sem problemas significativos, exceto por um breve momento de silêncio no início do programa pré-jogo.

Promoções e participações especiais

Durante as transmissões, a Netflix promoveu sua programação original, incluindo o trailer de “Happy Gilmore 2”, estrelado por Adam Sandler, com lançamento previsto para 2025. Travis Kelce apareceu em outro trailer ao lado de celebridades como Bad Bunny e Kid Cudi.

Com o sucesso da estreia na Netflix, a NFL reforça sua aposta no streaming como um canal estratégico para expandir sua audiência. O evento segue os passos de outras transmissões exclusivas, como os jogos de quinta-feira no Amazon Prime Video e o pacote "Sunday Ticket" no YouTube TV.