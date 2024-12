Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de ano

Entre suspense e comédia, filmes e séries, o último final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da segunda temporada da aclamada série coreana Round 6. Já na Apple TV+, estreia da série documental A Vida Secreta dos Animais.

Round 6 (Netflix)

Três anos após vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456 desiste de ir para os Estados Unidos e volta com um novo propósito. Gi-hun entra mais uma vez no misterioso jogo de sobrevivência e começa outra competição de vida ou morte, com novos participantes em busca do prêmio de 45,6 bilhões de wons.

O Rastreador (Star+)

Justin Hartley é Colter Shaw, um homem solitário, mas muito habilidoso: não há ninguém que ele não consiga encontrar.

Clube dos Vândalos (Prime Video)

Clube dos Vândalos acompanha a jornada de um clube de motoqueiros do centro-oeste americano, os Vândalos. Através da vida de seus membros, o filme narra, ao longo de uma década, a transformação do clube, de ponto de encontro de motoqueiros à margem da comunidade local, no início, à gangue sinistra que ameaça e coloca em risco até o modo de vida autêntico e único do grupo original.

A Vida Secreta dos Animais (Apple TV+)

A série “A Vida Secreta dos Animais” inspira e encanta os espectadores com sua apresentação vibrante de comportamentos extraordinários, muitos deles registrados pela primeira vez. Cada episódio investiga momentos essenciais nos ciclos de vida de vários animais: do nascimento até a vida adulta, passando pela criação de uma família, a busca por alimentos até o envelhecimento, revelando inteligência e capacidade de adaptação impressionantes. Os destaques incluem uma aranha tecelã, que constrói um boneco de “autorretrato” falso para enganar os predadores, um rato que vive na madeira e cria pontos de sinalização, e uma inesperada interação entre uma rã e uma tarântula.

Umjolo: Mais que Amizade (Netflix)

Zanele e Andile sempre foram amigos inseparáveis. E, agora que ele tem esposa e filhos, parece que o destino dela é ser só a amiga, mesmo.