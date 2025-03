Jogos de hoje, quinta-feira, 6 de março, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos da Europa League, com destaque para Real Sociedad x Manchester United e AZ Alkmaar x Tottenham, além da partida entre Boston River e Bahia pela Pré-Libertadores, são os destaques do futebol nesta quinta-feira, 6 de março.

A programação do dia também inclui jogos da Pré-Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Two da Ásia

07h – Jeonbuk Hyundai Motors x Sydney FC – *Disney+*

Europa League

14h45 – AZ Alkmaar x Tottenham – *Band*

Conference League

14h45 – Copenhague x Chelsea – *CazéTV*

Campeonato Saudita

16h – Al Qadsiah x Al Ittihad – *BandSports e Canal GOAT*

Libertadores Sub-20

19h – Cerro Porteño Sub-20 x Palmeiras Sub-20 – *Sportv, BandSports e Canal GOAT*

Copa do Nordeste

19h – Ceará x América-RN – *Disney+ e Premiere*

Pré-Copa Sul-Americana

19h – Guaraní-PAR x 2 de Mayo – *ESPN 4 e Disney+*

Copa do Brasil

19h30 – Maringá x União-TO – *Prime Video*

Campeonato Goiano (quartas de final)

19h30 – Vila Nova x Jataiense – *TV Brasil Central*

Campeonato Carioca (semifinal da Taça Rio)

21h15 – Boavista x Sampaio Corrêa-RJ – *Canal GOAT*

Pré-Libertadores

21h30 – Boston River x Bahia – *Paramount+*

Concacaf Champions Cup

22h – Inter Miami x Cavalier – *ESPN 4 e Disney+*

Pré-Copa Sul-Americana

23h – Universidad Católica-EQU x Aucas – *Paramount+*

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje pela Europa League?

O jogo Real Sociedad x Manchester United terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 14h45.

Que horas é o jogo do Bahia pela Pré-Libertadores?

O jogo Boston River x Bahia terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 21h30.

Qual canal irá passar o jogo do Ceará pela Copa do Nordeste?

O jogo Ceará x América-RN terá transmissão ao vivo no Disney+ e Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo será transmitido na Globo nesta quinta-feira, 6.

SBT

Nenhum jogo será transmitido no SBT nesta quinta-feira, 6.

Record

Nenhum jogo será transmitido na Record nesta quinta-feira, 6.

Band

14h45 – AZ Alkmaar x Tottenham – *Europa League*

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

21h30 – Olaria x Brusque – *Copa do Brasil*

ESPN

21h30 – Junior x América de Cali – *Pré-Copa Sul-Americana*

ESPN 4

19h – Guaraní-PAR x 2 de Mayo – *Pré-Copa Sul-Americana*

BandSports

16h – Al Qadsiah x Al Ittihad – *Campeonato Saudita*

Premiere

19h – Ceará x América-RN – *Copa do Nordeste*

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

07h – Jeonbuk Hyundai Motors x Sydney FC – *Champions League Two da Ásia*

Prime Video

19h30 – Maringá x União-TO – *Copa do Brasil*

