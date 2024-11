Neymar vai voltar ao Santos? Reunião será crucial para decidir próximos passos do craque

O Santos tem uma reunião agendada para a próxima semana com o pai de Neymar, buscando explorar a possibilidade de um retorno do craque ao clube em 2025. Embora o cenário ainda seja incerto e não haja negociações formais em andamento, o clube pretende entender as condições necessárias para concretizar o retorno do atacante, atualmente vinculado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Segundo o Globo Esporte, a conversa contará com a presença do presidente Marcelo Teixeira e alguns membros da direção santista que estão empenhados em viabilizar um plano financeiro para o retorno do ídolo. O Santos já delineou um projeto para sustentar a operação, mas o primeiro e mais importante passo seria a rescisão do contrato de Neymar com o Al-Hilal, onde o jogador tem vínculo até 2025.

Fontes próximas ao clube indicam que a reunião será crucial para definir os próximos passos. O Santos busca alinhar expectativas com a família de Neymar, visando estar pronto para agir no momento em que o jogador estiver disponível no mercado. No entanto, o processo é complexo, já que a rescisão com o Al-Hilal envolve cifras milionárias e a relevância do craque na estratégia de internacionalização da marca do clube saudita.

Agente nega conversa com Santos

O jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais, conversou com Pini Zahavi, agente de Neymar, que esclareceu os rumores recentes. Segundo Zahavi, não há negociações em andamento para que Neymar deixe o Al-Hilal antes do término do contrato. "Neymar está sob contrato por seis meses e feliz no Al-Hilal. Apenas eu e o pai dele podemos falar sobre seu futuro. Não sei de onde estão surgindo os rumores sobre um retorno ao Santos."

Apesar disso, o Santos se mantém otimista e disposto a "fazer de tudo" para repatriar seu maior ídolo recente. A diretoria entende a importância de Neymar para o clube, tanto esportiva quanto financeiramente, e enxerga a possibilidade de sua volta como um marco para a reconstrução do time.

Neymar, que marcou época no Santos com títulos importantes como a Libertadores de 2011, Copa do Brasil 2010 e dois Campeonatos Paulistas, já manifestou publicamente seu carinho pelo clube em diversas ocasiões. Ele foi convidado pelo Santos a assistir ao jogo da taça contra o CRB, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mas não pôde comparecer devido à agenda imposta pelo Al-Hilal para sua recuperação de uma lesão muscular.

O clube sabe que o retorno de Neymar, caso aconteça, seria um processo longo. A reunião com o pai do jogador é vista como o primeiro passo para entender as possibilidades reais e criar uma estratégia concreta. A expectativa santista é de que, caso o jogador se torne agente livre, o clube esteja preparado para apresentar uma proposta viável.

Enquanto isso, o Santos segue monitorando a situação e se posiciona como um dos principais interessados em contar com Neymar no futuro. O clube aposta no forte vínculo emocional entre o jogador e sua torcida para tentar concretizar o sonho de vê-lo vestindo novamente a camisa santista.