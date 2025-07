Mundial de Clubes 2025: esses são os times mais valiosos das quartas de final

O Mundial de Clubes da Fifa 2025 reúne alguns dos elencos mais valiosos do futebol mundial, com destaque para a supremacia dos clubes europeus, mas também com times brasileiros que surpreendem pelo desempenho, mesmo com orçamentos mais modestos.

No ranking dos times mais valiosos das quartas de final, o Real Madrid lidera com um elenco avaliado em cerca de R$ 8,3 bilhões (1,33 bilhão de euros), seguido de perto pelo Chelsea, com R$ 7,6 bilhões, e pelo Paris Saint-Germain (PSG), avaliado em R$ 7 bilhões.

O Bayern de Munique aparece em quarto lugar, com um time estimado em R$ 5,8 bilhões, seguido pelo Borussia Dortmund com R$ 3,1 bilhões.

Times brasileiros e o impacto da diferença financeira

Entre os clubes brasileiros, o Palmeiras é o mais valioso, com elenco estimado em R$ 1,6 bilhão (252,55 milhões de euros), seguido pelo Flamengo, com R$ 1,4 bilhão (221,35 milhões de euros), pelo Botafogo, com R$ 1,04 bilhão (163,2 milhões de euros), e pelo Fluminense, com cerca de R$ 550 milhões (82,65 milhões de euros).

Apesar da diferença financeira, os clubes brasileiros têm se destacado na competição, com vitórias importantes sobre times europeus com orçamentos muito superiores, como o Botafogo sobre o PSG e o Flamengo contra o Chelsea, mostrando que valor de elenco não é o único fator decisivo no campo.

O torneio nos Estados Unidos e a luta pelo título

O Mundial de Clubes 2025 acontece nos Estados Unidos, com participação de 32 equipes e jogos entre 15 de junho e 13 de julho. A disputa reúne times das seis confederações continentais, com a Europa e a América do Sul dominando em número de vagas e valor de elencos.

Assim, o torneio não só define o campeão mundial de clubes, mas também evidencia o contraste entre o poder econômico dos clubes europeus e a competitividade dos times sul-americanos, que seguem firmes na busca pelo título e pela valorização de seus atletas.

Confira o ranking completo dos times mais valiosos do Mundial de Clubes 2025