Arsenal prepara oferta de R$ 573 milhões para contratar Rodrygo do Real Madrid; diz jornal

O Arsenal tem um plano para contratar Rodrygo, atacante brasileiro do Real Madrid, segundo reportagem do jornal espanhol "AS".

O clube inglês está disposto a fazer um investimento superior a 90 milhões de euros (cerca de R$ 573 milhões) para convencer o jogador a deixar o time espanhol nesta janela de transferências, mas pretende iniciar as negociações somente após o término da Copa do Mundo de Clubes, ou após a eliminação do Real Madrid no torneio.

Rodrygo, de 24 anos, tem perdido protagonismo no Real Madrid, ficando atrás de estrelas como Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham no ataque, o que tem gerado insatisfação e um relacionamento desgastado com alguns companheiros.

A chegada do técnico Xabi Alonso não deve ser suficiente para reverter a situação, e o clube espanhol está aberto a negociar o jogador caso receba uma proposta que atenda às suas expectativas, estimadas em pelo menos 70 milhões de libras (aproximadamente 80 milhões de euros).

Concorrência e interesse do Arsenal

Além do Arsenal, que vê Rodrygo como a principal prioridade para reforçar sua ala esquerda, outros clubes europeus, como o PSG, também demonstram interesse no brasileiro. O Arsenal, por sua vez, já tem planos para reforçar outras posições, buscando um centroavante e um meio-campista, e já acertou a contratação do volante Zubimendi, da Real Sociedad.

Para viabilizar a contratação, o Arsenal já liberou jogadores importantes, como Jorginho e Partey, e deve negociar outros atletas para equilibrar as finanças do clube. O interesse em Rodrygo é considerado sério e o clube londrino está preparado para agir rapidamente caso o Real Madrid coloque oficialmente o jogador à venda.