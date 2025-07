Mundial de Clubes 2025: veja qual é o time favorito para levar o título para casa

O Mundial de Clubes da Fifa de 2025 trouxe emoções e surpresas desde a fase de grupos, com grandes times eliminados prematuramente, enquanto outros, menos esperados, seguiram em frente. Com o fim da fase inicial, o campeonato chegou às quartas de final, e, segundo análises de especialistas em futebol, alguns times têm mais chances de conquistar o título.

Apesar de algumas estrelas como Lionel Messi, Erling Haaland e Lautaro Martínez não estarem mais na disputa, o torneio continua imprevisível, e a qualidade de jogo das equipes está no ponto mais alto, de acordo com o The Athletic. O que parecia ser uma competição fácil para grandes clubes, como Juventus e Manchester City, rapidamente se tornou um campo de batalhas.

O impacto das surpresas nas fases iniciais

Os grandes favoritos para o título sofreram algumas baixas inesperadas.

Juventus e Benfica, por exemplo, foram eliminados por adversários mais bem preparados, enquanto Manchester City falhou em transformar suas oportunidades em gols, sendo eliminado pelo Al Hilal em uma disputa emocionante que culminou em um thriller de sete gols, decidido na prorrogação.

Para a surpresa de muitos, Fluminense e Chelsea se destacaram com atuações sólidas, embora a equipe brasileira tenha avançado sem impressionar em termos de qualidade de jogo, como evidenciado por suas baixas médias de chances criadas, segundo o The Athletic.

O crescimento de Al Hilal: a estrela de Yassine Bounou

Al Hilal, a equipe saudita, demonstrou um desempenho impressionante, principalmente com seu goleiro, Yassine Bounou, que foi a chave para a vitória sobre o Manchester City. A vitória deu à equipe uma confiança renovada e abriu os olhos para o potencial da liga saudita, mesmo com críticas sobre o fluxo de grandes nomes para o país.

Marcos Leonardo, um jovem talento brasileiro, brilhou ao ser decisivo na vitória de sua equipe contra o time inglês, deixando claro, segundo os analistas de futebol, que o foco da equipe não é apenas em grandes estrelas, mas em jovens promissores com potencial para fazer a diferença.

A força das equipes tradicionais

Por outro lado, equipes como Bayern Munich e Paris Saint-Germain seguem mostrando por que são consideradas as grandes favoritas. O Bayern Munich voltou à sua melhor forma após a classificação para as quartas de final, com um desempenho impressionante na vitória contra Flamengo, uma das equipes mais fortes da América do Sul. A eficiência do time alemão, tanto nas finalizações quanto no controle do jogo, foi o que garantiu a vitória sobre os brasileiros, que, apesar de dominar em número de chutes, não conseguiram superar a eficácia do Bayern.

Já o Paris Saint-Germain, sob a direção de Luis Enrique, mostrou grande controle no jogo, especialmente contra o Inter Miami, com uma vitória confortável por 4 a 0, onde o técnico optou por manter uma estratégia mais controlada, poupando energia para os próximos desafios. A mudança de estilo de jogo, com um foco mais voltado para a posse de bola e pressão, tem se mostrado eficaz, e o PSG parece pronto para enfrentar qualquer desafio, apesar da possível dificuldade de manter a posse de bola contra times como o Bayern. O PSG é o atual campeão da UEFA Champions League.

Quem pode surpreender?

O Fluminense, apesar de uma campanha modesta, conseguiu uma grande vitória contra o Inter de Milão. Sua defesa sólida tem sido um dos pontos fortes do time, permitindo que sua falta de criatividade ofensiva seja ofuscada pela sua competência na contenção de ataques adversários. No torneio, o time sofreu apenas dois gols em quatro jogos. Mesmo com um desempenho abaixo das expectativas em termos de chances criadas, o Fluminense é, para os especialistas em futebol, uma surpresa positiva no torneio.

O Borussia Dortmund, com um estilo de jogo mais balanceado e forte nas transições rápidas, também se destaca entre os favoritos. Sua defesa forte, combinada com a capacidade de recuperar bolas e criar chances de gol, coloca os alemães em uma boa posição para enfrentar o próximo desafio.

Quem está mais próximo do título?

Com o torneio agora se aproximando de sua fase decisiva, é possível identificar as equipes mais fortes para levantar o troféu.

O Bayern de Munique ainda parece ser o pior obstáculo dos demais clubes, devido à sua profundidade de elenco e à sua experiência em competições internacionais. O time alemão está se mostrando versátil, capaz de adaptar seu jogo conforme a necessidade do momento, e com sua linha de ataque variada e eficiente, eles parecem um adversário imbatível no caminho para a final.

O Paris Saint-Germain e o Al Hilal são outros dois times que possuem boas chances. O PSG, com seu elenco estelar e mudanças táticas positivas, tem tudo para ser um forte concorrente ao título. Já o Al Hilal, com sua ousadia e talento jovem, pode surpreender se continuar jogando com a mesma intensidade e resiliência mostrada contra o Manchester City.

O que dizem as casas de apostas

As odds das casas de apostas para o campeão do Mundial de Clubes 2025 mostram que as equipes europeias dominam as previsões, com o Paris Saint-Germain como o grande favorito. O cenário é competitivo, com clubes como Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique seguindo de perto na disputa pelo título. Veja as odds médias de algumas das principais equipes: