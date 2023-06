Messi no Inter Miami: veja o salário do argentino no novo clube

O argentino Lionel Messi confirmou sua transferência para o Inter Miami, clube dos Estados Unidos que pertence ao inglês David Beckham. Segundo informações da imprensa europeia desta quarta-feira, o atual melhor jogador do mundo assinou por duas temporadas e continuará um dos atletas mais bem pagos do mundo.

De acordo com o portal "The Atletic", Messi havia descartado a possibilidade de jogar na Arábia Saudita na próxima temporada, algo que foi muito especulado quando decidiu não renovar com o PSG. Ele queria retornar ao Barcelona, clube que construiu sua carreira, porem a viabilidade do negócio seria muito difícil.

Segundo o colunista da UOL, Thiago Arantes, a proposta do Inter Miami não era a melhor financeiramente para o atacante, porem a visão de futuro que o clube ofereceu e o fato da família gostar da cidade, foi decisiva na escolha de Messi. Além do salário anual, o craque também irá receber parte dos lucros do clube, algo que a longo prazo o agradou.

Quanto será o salário de Messi no Inter Miami?

Segundo a BBC, Messi vai assinar por duas temporadas e receber um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). Outra informação, segundo o portal "The Atletic", é que ele também terá participação em valores de direitos de TV, verbas de patrocinadores e até a possibilidade de se tornar sócio de uma franquia da liga.

Basicamente a proposta do time é que Messi se torne um novo David Beckham. O inglês, no ano de 2007, entrou na liga como jogador do Los Angeles Galaxy, já com a possibilidade de se tornar um dono de clube no intuito de popularizar o esporte no país.

Em 2014, anunciando em conjunto com o prefeito da de Miami da época, Carlos Gimenez, Beckham anunciou que iria se tornar dono de um time em breve, criando quatro anos depois, o Inter Miami.

Por que Messi escolheu ir para o Miami?

Além dos motivos financeiros de se tornar dono de um clube a longo prazo, a pressão familiar foi decisiva na escolha de Messi. Segundo a UOL, a família do camisa 10 da Argentina não se adaptou a cidade de Paris e Messi chegou a ouvir pedidos dos filhos para retornar a Barcelona, algo que deixava o retorno do clube catalão como prioridade.

Na dificuldade do acerto com o Barcelona, o time de Miami veio como a melhor opção. A família tem uma mansão construída na cidade e sua adaptação seria muito mais fácil, pois a família já conhece o local.