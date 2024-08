Brasil nas Paralimpíadas: veja horários e onde assistir ao vivo nesta sexta-feira, 30 de agosto

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 continuam nesta sexta-feira, 30, e atletas brasileiros estarão em ação em várias modalidades, buscando medalhas e vitórias em competições como natação, atletismo, bocha, ciclismo e goalball.

Confira abaixo a programação completa com os horários e onde assistir aos atletas brasileiros:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Paralimpíadas de Paris 2024 hoje

Natação

04:38 - Feminino - 100m Livres S5 - Classificatórias - Patrícia Pereira e Esthefany Rodrigues

- Patrícia Pereira e Esthefany Rodrigues 04:47 - Masculino - 100m Livres S4 - Classificatórias - Alan Basílio

- Alan Basílio 04:56 - Masculino - 200m Medley SM6 - Classificatórias - Tailisson Glock

- Tailisson Glock 05:54 - Masculino - 100m Peito SB9 - Classificatórias - Lucas Mozela e Ruan Felipe Souza

- Lucas Mozela e Ruan Felipe Souza 06:40 - Misto - 4x50m Livre 20 Pontos - Classificatórias - Brasil

Atletismo

05:05 - Masculino - 5000m Rasos T11 - FINAL - Júlio César Agripino e Yeltsin Jacques

- Júlio César Agripino e Yeltsin Jacques 05:44 - Masculino - 100m Rasos T12 - Classificatórias - Kesley Teodoro e Joeferson Marinho

Kesley Teodoro e Joeferson Marinho 05:49 - Feminino - Salto em Distância T11 - FINAL - Alice Corrêa e Lorena Spoladore

- Alice Corrêa e Lorena Spoladore 06:31 - Feminino - 400m Rasos T11 - Classificatórias - Camila Müller e Thalita Simplício

- Camila Müller e Thalita Simplício 07:26 - Masculino - 100m Rasos T37 - Classificatórias - Ricardo de Mendonça, Christian Gabriel e Edson Cavalcante

- Ricardo de Mendonça, Christian Gabriel e Edson Cavalcante 07:50 - Masculino - 100m Rasos T42 - Classificatórias - Lucas Pereira e Washington Junior

- Lucas Pereira e Washington Junior 14:05 - Masculino - Arremesso de Peso F55 - FINAL - Wallace dos Santos

- Wallace dos Santos 14:10 - Feminino - Lançamento de Dardo F34 - FINAL - Giovanna Boscolo e Wanna Brito

- Giovanna Boscolo e Wanna Brito 15:50 - Masculino - Arremesso de Peso F37 - FINAL - Emanoel Victor

Bocha

05:30 - Masculino - Individual BC1 - Fase de Grupos - Shunsuke Uchida e André Costa

- Shunsuke Uchida e 06:40 - Masculino - Individual BC2 - Fase de Grupos - Maciel Santos vs Marco Dekker

- vs Marco Dekker 07:50 - Masculino - Individual BC2 - Fase de Grupos - Iuri Silva vs Aurelien Fabre

- vs Aurelien Fabre 09:00 - Feminino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Ho Yuen-Kei e Evani Calado

- Ho Yuen-Kei e 09:00 - Feminino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Evelyn Oliveira e Kang Sun-Hee

- e Kang Sun-Hee 12:00 - Feminino - Individual BC4 - Fase de Grupos - Anita Raguwaran e Laissa Teixeira

- Anita Raguwaran e 13:10 - Masculino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Maciel Santos vs Nadav Levi

- vs Nadav Levi 14:20 - Masculino - Individual BC2 - Fase de Grupos - Iuri Silva vs Aurelien Fabre

- vs Aurelien Fabre 15:30 - Masculino - Individual BC1 - Fase de Grupos - Daniel Perez vs José Oliveira

- Daniel Perez vs 16:40 - Masculino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Mateus Carvalho vs Jules Menard

Ciclismo Pista

06:30 - Masculino - Contrarrelógio 1000m C4-5 - Classificatórias - Lauro Chaman

Goalball

04:00 - Masculino - Fase de Grupos - Estados Unidos vs Brasil

- Estados Unidos vs 05:30 - Feminino - Fase de Grupos - Brasil vs Israel

Parabadminton

06:50 - Masculino - Simples SL4 - Fase de Grupos - Lucas Mazur vs Rogério Oliveira

- Lucas Mazur vs 07:30 - Feminino - Simples WH1 - Fase de Grupos - Yuka Chokyu vs Daniele Souza

- Yuka Chokyu vs 12:20 - Masculino - Simples SH6 - Fase de Grupos - Vitor Tavares vs Jack Shephard

Onde assistir online às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, sexta-feira, 30?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, sexta-feira, 30?

As competições com participação de atletas brasileiros terão transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e Globoplay.

