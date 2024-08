Jogos de hoje, sexta-feira, 30 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Italiano com Internazionale contra Atalanta e do Brasileirão Série B entre Santos e Ponte Preta são os destaques do futebol desta sexta-feira, 30.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Alemão, Campeonato Português, Copa Paulista, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão Feminino

12h - Turbine Potsdam x Bayern - DAZN

Campeonato Italiano

13h30 - Venezia x Torino - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Internazionale x Atalanta - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão (2ª divisão)

13h30 - Fortuna Düsseldorf x Hannover 96 - OneFootball

13h30 - Jahn Regensburg x Greuther Fürth - OneFootball

Campeonato Holandês

15h - RKC Waalwijk x AZ Alkmaar - Disney+

Campeonato Turco

15h - Fenerbahçe x Alanyaspor - Disney+

Campeonato Alemão

15h30 - Union Berlin x St. Pauli - OneFootball

Campeonato Belga

15h45 - Genk x Westerlo - Disney+

Campeonato Inglês (2ª divisão)

16h - Luton Town x Queens Park Rangers - Disney+

Campeonato Português

16h15 - Moreirense x Benfica - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (2ª divisão)

16h30 - Oviedo x Racing Santander - Disney+

Copa Paulista (oitavas de final)

19h30 - XV de Piracicaba x Oeste - Futebol Paulista (YouTube)

Brasileirão Série B

21h30 - Santos x Ponte Preta - Sportv e Premiere

Campeonato Mexicano

22h - Atlético San Luis x Atlas - Disney+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 30.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 30.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 30.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

21h30 - Santos x Ponte Preta - Brasileirão Série B

ESPN

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.