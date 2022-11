Memes sobre lesão de Neymar viralizam na internet; veja os melhores

Neymar e Danilo estão de fora do restante da fase de grupos na Copa do Mundo. Ambos os jogadores sofreram um entorse no tornozelo com diferentes graus no jogo de estreia entre Brasil e Sérvia, na última quinta-feira, 24.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, em entrevista para o portal Ge, afirmou que Neymar teve uma lesão ligamentar lateral, juntamente com um pequena edema ósseo. Já Danilo teve lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. A dupla fez exames já iniciaram as sessões de fisioterapia.

Ambos ficarão de fora do jogo do Brasil e Suíça, que será disputado na próxima segunda-feira, 28, e também da partida de Brasil e Camarões, no dia 2 de dezembro. A presença deles nos próximos jogos, caso a seleção avance no campeonato, vai depender da recuperação de cada um dos jogadores.



Melhores 'memes' sobre a ausência de Neymar

Com o craque do Brasil de fora dos próximos jogos, os brasileiros não perderam tempo: inundaram a internet com 'memes' e piadas que viralizaram nesta sexta-feira. A redação da EXAME separou alguns dos mais comoventes e engraçados, confira:

neymar chorando e brasil ganhando senhor eu te pedi um prato e tu me deste um banquete pic.twitter.com/23AMI2Ge8i — thaísᶜʳᶠ (@rubrownegra) November 24, 2022

Público da “Choquei”: “Ain o Neymar só sabe cair” Realidade: pic.twitter.com/wY6EoveQh5 — Brenno :): (@eaebrenno) November 25, 2022

a carinha do neymar no final olhando pro cara que ele meteu a caneta kkkkkkkk mt bom pic.twitter.com/lT41k4dj9g — njdeprê - marlon 🇧🇷🇶🇦 (@njdmarlon) November 25, 2022

Ainda tentando entender o que aconteceu com o Neymar aqui pic.twitter.com/Sqcb3bI2ce — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 24, 2022

DANILO E NEYMAR FORA DA FASE DE GRUPOS pic.twitter.com/pLOqY0pb7p — desimpedidos (@desimpedidos) November 25, 2022

se cada queda do neymar fosse um gol o brasil já era hexa pic.twitter.com/WI6EwzUm4V — jeremoca ⭐ (@jownlock) November 24, 2022

"Senhor, cura o Neymar e o Danilo, amém" pic.twitter.com/7iMkIO1fRO — @figurinhas_98 (@98Figurinhas) November 25, 2022

Quem deve jogar no lugar de Neymar?

Com a ausência do camisa 10, Tite possui algumas opções para o jogo contra a Suíça. Alguns especialistas acreditam que ele deva escalar Paquetá no meio de campo, e a entrar com Fred para a função de segundo volante.

Outra opção é a entrada de Rodrygo pelo meio, como aconteceu na final do jogo contra a Sérvia. O técnico ainda não se pronunciou.

Quem deve jogar no lugar de Danilo?

Daniel Alves, o jogador mais velho do elenco, deve entrar na lateral brasileira no lugar de Danilo. Outra opção que Tite pode utilizar, é escalar o zagueiro Eder Militão, pois o jogador já atuou como lateral pelo Real Madrid.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

O Brasil encara a Suíça, à 13h, na próxima segunda-feira, 28, no estádio 974. A seleção é líder do grupo e uma vitória garante a classificação para a próxima fase.

