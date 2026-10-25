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‘É um desastre geopolítico para o Brasil’, diz analista político

Fábio Zambeli, diretor de Public Affairs do Grupo In Press, defende resposta rápida das instituições para evitar questionamentos sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro

Fábio Zambeli: "O relevante é dar segurança para o sistema eleitoral brasileiro"

Fábio Zambeli: "O relevante é dar segurança para o sistema eleitoral brasileiro"

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18h36.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 18h38.

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A prorrogação da votação do segundo turno das eleições de 2026 por duas horas, após relatos de problemas no transporte público, pode gerar questionamentos sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro, avalia Fábio Zambeli, analista de risco político e diretor de Public Affairs do Grupo In Press. Durante a cobertura de segundo turno da EXAME, ele defendeu uma resposta rápida e coordenada das instituições para orientar a população.

“A principal atitude a ser tomada agora pelo Judiciário brasileiro, pelo STF, pelo TSE, por quem quer que seja, é transparência, informação para o cidadão”, afirmou. Para Zambeli, a falta de esclarecimentos pode ampliar a insegurança em relação ao processo eleitoral e abrir espaço para questionamentos de órgãos internacionais e manifestações de chefes de Estado de outros países.

“Para o país, é um desastre o que está acontecendo”, disse o analista, ao defender que as instituições se entendam para apresentar um posicionamento conjunto à população. A declaração ocorre após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a extensão do horário de votação até as 19h, enquanto o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, afirmou posteriormente que as seções que já haviam fechado não precisariam reabrir.

"O relevante é dar segurança para o sistema eleitoral brasileiro, que está sendo colocado em xeque por uma decisão monocrática de um ministro que nem é da corte eleitoral", disse Zambeli.

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