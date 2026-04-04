Jogos de hoje, sábado, 4 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos do Campeonato Brasileiro, com destaque para São Paulo X Cruzeiro e Vasco X Botafogo, além de duelos importantes nas ligas europeias como Atlético de Madrid X Barcelona, movimentam o futebol deste sábado, 4.
A programação do dia também inclui partidas da Série B, La Liga e Bundesliga, entre outros.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Brasileiro
- 18h30 - São Paulo X Cruzeiro - Premiere
- 20h30 - Coritiba X Fluminense - Premiere
- 21h - Vasco X Botafogo - Premiere e SporTV
Série B
- 18h30 - Fortaleza x Juventude - Disney+
- 18h00 - Náutico x Ponte Preta - Premiere e SporTV
- 18h00 - Cuiabá x Ceará - Disney+
- 20h00 - Vila Nova x Atlético-GO - Disney+
- 20h30 - Londrina x Sport - Disney+
Copa da Inglaterra
- 08h45 - Manchester City x Liverpool - Disney+
- 13h15 - Chelsea x Port Vale - Disney+
- 16h00 - Southampton x Arsenal - Disney+
La Liga
- 09h00 - Real Sociedad x Levante - Disney+
- 11h15 - Mallorca x Real Madrid - Disney+
- 13h30 - Betis x Espanyol - Disney+
- 16h00 - Atlético de Madrid x Barcelona - Disney+
Bundesliga
- 10h30 - Hoffenheim x Mainz
- 10h30 - Bayer Leverkusen x Wolfsburg
- 10h30 - Freiburg x Bayern de Munique - SporTV
- 10h30 - Werder Bremen x RB Leipzig
- 10h30 - Hamburgo x Augsburg
- 10h30 - Borussia Mönchengladbach x Heidenheim
- 13h30 - Stuttgart x Borussia Dortmund - Prime Video
Campeonato Francês
- 12h00 - Strasbourg x Nice - Prime Video
- 14h00 - Brest x Rennes - Prime Video
- 16h05 - Lille x Lens - Prime Video
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 4.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 4.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 4.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 4.
