Jogos de hoje, sábado, 4 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Exame Esportes: veja a agenda de jogos de hoje

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de abril de 2026 às 05h58.

Os confrontos do Campeonato Brasileiro, com destaque para São Paulo X Cruzeiro e Vasco X Botafogo, além de duelos importantes nas ligas europeias como Atlético de Madrid X Barcelona, movimentam o futebol deste sábado, 4.

A programação do dia também inclui partidas da Série BLa Liga e Bundesliga, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  • 18h30 - São Paulo X Cruzeiro -  Premiere
  • 20h30 - Coritiba X Fluminense - Premiere
  • 21h - Vasco X Botafogo - Premiere e SporTV

Série B

  • 18h30 - Fortaleza x Juventude - Disney+
  • 18h00 - Náutico x Ponte Preta - Premiere e SporTV
  • 18h00 - Cuiabá x Ceará - Disney+
  • 20h00 - Vila Nova x Atlético-GO - Disney+
  • 20h30 - Londrina x Sport - Disney+

Copa da Inglaterra

  • 08h45 - Manchester City x Liverpool - Disney+
  • 13h15 - Chelsea x Port Vale - Disney+
  • 16h00 - Southampton x Arsenal - Disney+

La Liga

  • 09h00 - Real Sociedad x Levante - Disney+
  • 11h15 - Mallorca x Real Madrid - Disney+
  • 13h30 - Betis x Espanyol - Disney+
  • 16h00 - Atlético de Madrid x Barcelona - Disney+

 

Bundesliga

  • 10h30 - Hoffenheim x Mainz
  • 10h30 - Bayer Leverkusen x Wolfsburg
  • 10h30 - Freiburg x Bayern de Munique - SporTV
  • 10h30 - Werder Bremen x RB Leipzig
  • 10h30 - Hamburgo x Augsburg
  • 10h30 - Borussia Mönchengladbach x Heidenheim
  • 13h30 - Stuttgart x Borussia Dortmund - Prime Video

Campeonato Francês

  • 12h00 - Strasbourg x Nice - Prime Video
  • 14h00 - Brest x Rennes - Prime Video
  • 16h05 - Lille x Lens - Prime Video

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo; veja horário

O jogo São Paulo X Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

Qual canal irá passar o jogo do Barcelona?

O jogo Atlético de Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo na Disney+, às 16h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 4.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 4.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 4.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 4.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 18h00 - Náutico x Ponte Preta - Série B
  • 21h00 - Vasco x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • 10h30 - Freiburg x Bayern de Munique - Bundesliga

Premiere

  • 18h30 - São Paulo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
  • 20h30 - Coritiba x Fluminense - Campeonato Brasileiro
  • 21h00 - Vasco x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • 18h00 - Náutico x Ponte Preta - Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 08h45 - Manchester City x Liverpool - Copa da Inglaterra
  • 09h00 - Real Sociedad x Levante - La Liga
  • 11h15 - Mallorca x Real Madrid - La Liga
  • 13h15 - Chelsea x Port Vale - Copa da Inglaterra
  • 13h30 - Betis x Espanyol - La Liga
  • 16h00 - Southampton x Arsenal - Copa da Inglaterra
  • 16h00 - Atlético de Madrid x Barcelona - La Liga
  • 18h00 - Cuiabá x Ceará - Série B
  • 18h30 - Fortaleza x Juventude - Série B
  • 20h00 - Vila Nova x Atlético-GO - Série B
  • 20h30 - Londrina x Sport - Série B

Prime Video

  • 10h30 - Stuttgart x Borussia Dortmund - Bundesliga
  • 12h00 - Strasbourg x Nice - Campeonato Francês
  • 14h00 - Brest x Rennes - Campeonato Francês
  • 16h05 - Lille x Lens - Campeonato Francês
