Libertadores: Conmebol confirma datas e horários dos jogos do Flamengo e Palmeiras

A Conmebol confirmou neste sábado, 27, as datas e os horários das semifinais da Libertadores envolvendo Flamengo e Palmeiras. As partidas de ida ocorrem nos dias 22 e 23 de outubro, sempre às 21h30 (horário de Brasília).

O rubro-negro terá o primeiro duelo no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 22 de outubro, contra o Racing, no Maracanã. O segundo jogo será em Avellaneda, no tradicional estádio El Cilindro, no dia 29, também às 21h30.

Já o Palmeiras vai até o Equador para enfrentar a LDU no estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, em 23 de outubro. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, o clube paulista garantiu o mando da partida de volta, marcada para o dia 30, no Allianz Parque.

Em caso de vitória nas semifinais, os brasileiros podem reeditar a final de 2021, vencida pelo Palmeiras contra o Flamengo em Montevidéu.

A edição deste ano da Libertadores tem final marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, capital do Peru.

Veja datas e horários das semifinais da Libertadores

Jogos de ida:

Flamengo x Racing - 22/10, às 21h30 - Maracanã, Rio de Janeiro

LDU x Palmeiras - 23/10, às 21h30 - Rodrigo Paz Delgado, Quito

Jogos de volta:

Racing x Flamengo - 29/10, às 21h30 - El Cilindro, Avellaneda

Palmeiras x LDU - 30/10, às 21h30 - Allianz Arena, São Paulo

Premiação da Libertadores 2025

A classificação para a semifinal vale 2,3 milhões de dólares para cada time.