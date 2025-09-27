Esporte

Libertadores: Conmebol confirma datas e horários dos jogos do Flamengo e Palmeiras

Em caso de vitória nas semifinais, os brasileiros podem reeditar a final de 2021, vencida pelo Palmeiras contra o Flamengo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 16h43.

A Conmebol confirmou neste sábado, 27, as datas e os horários das semifinais da Libertadores envolvendo Flamengo e Palmeiras. As partidas de ida ocorrem nos dias 22 e 23 de outubro, sempre às 21h30 (horário de Brasília).

O rubro-negro terá o primeiro duelo no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 22 de outubro, contra o Racing, no Maracanã. O segundo jogo será em Avellaneda, no tradicional estádio El Cilindro, no dia 29, também às 21h30.

Já o Palmeiras vai até o Equador para enfrentar a LDU no estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, em 23 de outubro. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, o clube paulista garantiu o mando da partida de volta, marcada para o dia 30, no Allianz Parque.

Em caso de vitória nas semifinais, os brasileiros podem reeditar a final de 2021, vencida pelo Palmeiras contra o Flamengo em Montevidéu.

A edição deste ano da Libertadores tem final marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, capital do Peru.

Veja datas e horários das semifinais da Libertadores

Jogos de ida:

  • Flamengo x Racing - 22/10, às 21h30 - Maracanã, Rio de Janeiro
  • LDU x Palmeiras - 23/10, às 21h30 - Rodrigo Paz Delgado, Quito

Jogos de volta:

  • Racing x Flamengo - 29/10, às 21h30 - El Cilindro, Avellaneda
  • Palmeiras x LDU - 30/10, às 21h30 - Allianz Arena, São Paulo

Premiação da Libertadores 2025

A classificação para a semifinal vale 2,3 milhões de dólares para cada time.

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória;
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão;
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão;
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões;
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões;
  • Campeão: US$ 24 milhões.
Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFlamengoPalmeiras

Mais de Esporte

Atlético-MG x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Juventude x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Mais na Exame

Casual

Vijay: quem é astro do cinema Tamil e agora líder político em ascensão

Mundo

Retirada do visto de Petro aprofunda crise de nove meses na relação entre Colômbia e EUA

Brasil

Pedágio free flow começa a funcionar na BR-381 neste sábado; veja detalhes

Negócios

A explosão do mercado da cerveja sem álcool: tendência ou novo padrão de consumo?