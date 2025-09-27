Libertadores: Conmebol confirma datas e horários dos jogos do Flamengo e Palmeiras

Redação Exame
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 16h43.
A Conmebol confirmou neste sábado, 27, as datas e os horários das semifinais da Libertadores envolvendo Flamengo e Palmeiras. As partidas de ida ocorrem nos dias 22 e 23 de outubro, sempre às 21h30 (horário de Brasília).
O rubro-negro terá o primeiro duelo no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 22 de outubro, contra o Racing, no Maracanã. O segundo jogo será em Avellaneda, no tradicional estádio El Cilindro, no dia 29, também às 21h30.
Já o Palmeiras vai até o Equador para enfrentar a LDU no estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, em 23 de outubro. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, o clube paulista garantiu o mando da partida de volta, marcada para o dia 30, no Allianz Parque.
Em caso de vitória nas semifinais, os brasileiros podem reeditar a final de 2021, vencida pelo Palmeiras contra o Flamengo em Montevidéu.
A edição deste ano da Libertadores tem final marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, capital do Peru.
Jogos de ida:
Jogos de volta:
A classificação para a semifinal vale 2,3 milhões de dólares para cada time.