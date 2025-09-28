Bahia x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Bahia e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (para alguns estados), no ge TV e no Premiere.
O Tricolor de Aço ocupa a 6ª colocação, com 37 pontos, mas vem de três jogos sem vitória e precisa triunfar para se manter firme dentro do G6. A equipe de Rogério Ceni busca aproveitar o fator casa diante de um adversário direto da parte de cima da tabela.
O Verdão, por sua vez, está em 3º lugar com 49 pontos. O time de Abel Ferreira segue firme na briga pela liderança e, com dois jogos a menos que os concorrentes diretos, pode até assumir a primeira posição em caso de vitória fora de casa.
Prováveis escalações:
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Rodrigo Nestor (Acevedo), Éverton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Onde assistir ao vivo o jogo Bahia x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, 16h, entre o Bahia e o Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV e Premiere.
Como assistir online o jogo Bahia x Palmeiras hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e ge TV.
