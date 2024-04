Jogos de hoje, sábado, 20, onde assistir ao vivo e horários

Os jogo do Corinthians contra RB Bragantino, Fluminense contra o Vasco da Gama e Grêmio contra Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro são os destaques do futebol deste sábado, 20.

A programação do dia também inclui as partidas do EFL Champions League, Copa da Escócia, Premier League, Campeonato Francês, Brasileirão Sub-20, Champions League Feminina, Copa do Uruguai, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

EFL Champions League

08h30 - Leicester City x West Bromwich - ESPN e Star+

11h - Watford x Hull City - Star+

Copa da Escócia

08h30 - Aberdeen x Celtic - Star+

Champions League Feminina

08h30 - Barcelona (F) x Chelsea (F) - DAZN

14h - Lyon (F) x PSG (F) - DAZN

La Liga

09h - Celta Vigo x Las Palmas - Star+

11h15 - Rayo Vallecano x Osasuna - Star+

13h30 - Valencia x Real Betis - ESPN e Star+

16h - Girona x Cádiz - ESPN e Star+

Campeonato Italiano Feminino

09h30 - Juventus (F) x Sassuolo (F) - Star+

11h15 - Fiorentina (F) x Roma (F) - ESPN e Star+

Campeonato Uruguaio

10h - Danubio x Cerro Largo - Star+

15h - Boston River x Peñarol - Star+

18h - Nacional x Rampla Juniors - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Wolfsburg x VfL Bochum

10h30 - Hoffenheim x Borussia M'Gladbach

10h30 - FC Köln x SV Darmstadt 98

10h30 - FC Heidenheim x RB Leipzig

13h30 - Union Berlin x Bayern de Munique

Premier League

11h - Luton Town x Brentford - ESPN e Star+

11h - Sheffield United x Burnley - Star+

15h30 - Wolves x Arsenal - Star+

EFL Championship

11h - Watford x Hull City - Star+

13h15 - QPR x Preston - Star+

Campeonato Espanhol 2º Divisão

11h15 - Villarreal B x Racing Ferrol - Star+

11h15 - Racing Santander x Levante - Star+

13h30 - Elche x Sporting Gijón - Star+

Campeonato Saudita

15h - Al Ettifaq x Al Wehda - Canal GOAT (Youtube)

Brasileirão Feminino

15h - Real Brasília (F) x São Paulo (F) - Canal GOAT (Youtube)

15h - Fluminense (F) x Botafogo (F) - Canal GOAT (Youtube)

15h - Avaí Kindermann (F) x Santos (F) - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Paulista Sub-20

15h - São Paulo sub-20 x Audax sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

15h - Santos sub-20 x Mauá sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

15h - Palmeiras sub-20 x Ibrachina sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

15h - Corinthians sub-20 x São Caetano sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

Brasileirão Série B

Campeonato Italiano

15h45 - Hellas Verona x Udinese - Star+

Campeonato Belga

15h45 - Genk x Anderlecht - Star+

Brasileirão

Campeonato Francês

16h - Lens x Clermont Foot - Star+

16h30 - Santos x Paysandu - Globo (Baixada Paulista) e Premiere

Brasileirão Série C

17h - Remo x Volta Redonda - DAZN

19h30 - Ypiranga x CSA

Campeonato Português

16h30 - Braga x Vizela - Star+

Campeonato Venezuelano

20h - Deportivo La Guaira x Deportivo Táchira - Star+

MLS

20h30 - Inter Miami x Nashville SC - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense ; veja horário

O jogo Fluminense x Vasco da Gama terá transmissão ao vivo na Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo do Grêmio ?

O jogo Grêmio x Cuiabá terá transmissão ao vivo na Premiere, às 18h30.

Qual canal irá passar o jogo do Corinthians pelo Brasileirão

O jogo RB Bragantino x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 20.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 20.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 20.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

08h30 - Leicester City x West Bromwich - EFL Champions League

13h30 - Valencia x Real Betis - La Liga

16h - Girona x Cádiz - La Liga

11h15 - Fiorentina (F) x Roma (F) - Campeonato Italiano Feminino

11h - Luton Town x Brentford - Premier League

Sportv

Premiere

15h30 - Chapecoense x Ituano - Brasileirão Série B

17h - Amazonas x Sport - Brasileirão Série B

18h - Ceará x Goiás - Brasileirão Série B

16h - Fluminense x Vasco da Gama - Brasileirão

18h30 - Grêmio x Cuiabá - Brasileirão

18h30 - RB Bragantino x Corinthians - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

08h30 - Aberdeen x Celtic - Copa da Escócia

09h - Celta Vigo x Las Palmas - La Liga

11h15 - Rayo Vallecano x Osasuna - La Liga

13h30 - Valencia x Real Betis - La Liga

16h - Girona x Cádiz - La Liga

09h30 - Juventus (F) x Sassuolo (F) - Campeonato Italiano Feminino

11h15 - Fiorentina (F) x Roma (F) - Campeonato Italiano Feminino

10h - Danubio x Cerro Largo - Campeonato Uruguaio

15h - Boston River x Peñarol - Campeonato Uruguaio

18h - Nacional x Rampla Juniors - Campeonato Uruguaio

11h - Luton Town x Brentford - Premier League

11h - Sheffield United x Burnley - Premier League

15h30 - Wolves x Arsenal - Premier League

13h15 - QPR x Preston - EFL Championship

11h15 - Villarreal B x Racing Ferrol - Campeonato Espanhol 2º Divisão

11h15 - Racing Santander x Levante - Campeonato Espanhol 2º Divisão

13h30 - Elche x Sporting Gijón - Campeonato Espanhol 2º Divisão

15h45 - Genk x Anderlecht - Campeonato Belga

16h - Lens x Clermont Foot - Campeonato Francês

16h30 - Braga x Vizela - Campeonato Português

20h30 - Inter Miami x Nashville SC - MLS

Globoplay

21h - Atlético-MG x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

08h30 - Barcelona (F) x Chelsea (F) - Champions League Feminina

14h - Lyon (F) x PSG (F) - Champions League Feminina

Canal GOAT (Youtube)

15h - Real Brasília (F) x São Paulo (F) - Brasileirão Feminino

15h - Fluminense (F) x Botafogo (F) - Brasileirão Feminino

15h - Avaí Kindermann (F) x Santos (F) - Brasileirão Feminino

