Corinthians x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians e o Juventude se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 2º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere.

No primeiro jogo do Brasileirão, o Corinthians empatou sem gols contra o Atlético-MG. Agora, o time paulista precisa recuperar os pontos perdidos jogando como visitante e buscar uma vitória contra o Juventude.

Por sua vez, o Juventude também empatou fora de casa na primeira rodada, contra o Criciúma. Agora, em sua estreia em casa nesta edição do Brasileirão, a equipe gaúcha está determinada a conquistar sua primeira vitória, contando com o apoio fervoroso de sua torcida.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Juventude hoje pela Campeonato Brasileiro?

O jogo desta quarta-feira, às 20h, entre Corinthians x Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Corinthians x Juventude hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo desta quarta-feira, às 20h, entre Corinthians x Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Corinthians online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Técnico: Bruno Lazaroni.

Provável escalação do Juventude

Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Jádson, Caique Gonçalves (Mandaca) e Nenê (Jean Carlos); Edson, Lucas Barbosa e Gilberto.