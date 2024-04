Fluminense x Vasco da Gama: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense e o Vasco da Gama se enfrentam neste sábado, 20, às 16h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 3º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere.

Na abertura da terceira rodada, os rivais entram em campo pressionados após derrotas durante a semana. O Fluminense, que venceu apenas um dos últimos sete jogos, enfrenta problemas de desfalques, enquanto o Cruz-Maltino busca corrigir suas falhas defensivas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Vasco da Gama hoje pelo Campeonato Brasileiro?

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Martinelli (André), Manoel e Marcelo; André, Lima e Ganso; Marquinhos, Jhon Arias e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Vasco da Gama

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maicon), Léo e Lucas Piton; Juan Sforza, Pablo Galdames e Mateus Carvalho; Rossi, David e Pablo Vegetti.