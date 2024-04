Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians e o RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 20, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em São Paulo. A partida é válida pela 3º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere.

Sob o comandado de António Oliveira, o Timão entra em campo sob pressão para conquistar sua primeira vitória e marcar seu primeiro gol no Brasileirão. Até agora, o Corinthians registra um empate sem gols contra o Atlético-MG e uma derrota por 2 a 0 para o Juventude na última quarta-feira.

Além do resultado negativo, o desempenho exibido diante do Juventude também deixou os torcedores preocupados, já que o time teve uma atuação abaixo do esperado, culminando na derrota em Caxias do Sul.

Por outro lado, o RB Bragantino teve um início promissor no Brasileirão. A equipe dirigida por Pedro Caixinha empatou em 2 a 2 com o Fluminense no Maracanã e venceu o Vasco por 2 a 1 na última rodada, em Bragança Paulista.

Após o confronto, o Corinthians concentra suas atenções na partida contra o Argentinos Juniors nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o RB Bragantino também volta suas energias para a competição continental, enfrentando o Sportivo Luqueño-PAR na quarta-feira.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x RB Bragantino hoje pelo Campeonato Brasileiro?

entre Corinthians x RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere. O jogo deste sábado, às 18h30,entreterá transmissão ao vivo no

Como assistir online o jogo do Corinthians x RB Bragantino hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Igor Coronado ou Paulinho) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Provável escalação do RB Bragantino

Lucão (Cleiton); Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul, Jadsom e Eric Ramires (Gustavo Neves); Nacho, Mosquera e Eduardo Sasha.