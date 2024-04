Bahia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 16, às 21h30, no estádio Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é pela segundo rodada do Brasileirão e terá transmissão da Premiere e SporTV.

Ainda sem perder no começo do campeonato, o Fluminense chega à segunda rodada do Brasileirão vindo de empate contra o Bragantino, por 2 a 2. Contra o Bahia, chega com desfalques importantes, como o do zagueiro Felipe Melo e o do lateral-esquerdo Marcelo.

O Bahia, por outro lado, sai em busca da primeira vitória no campeonato. Na primeira rodada, perdeu para o Internacional por 2 a 1, de virada, mas espera reconquistar seus bons números na Arena Fonte Nova, onde o time não perde a 11 jogos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bahia x Fluminense hoje pelo Brasileirão

O jogo desta terça-feira, 16, às 21h30 , entre Bahia e Fluminense terá transmissão ao vivo no Premiere e SporTV .

Como assistir online o jogo do Bahia e Fluminense hoje?

Você pode assistir a partida online através da Amazon Prime Vídeo, que possui transmissão do Premiere, e da Globoplay, que possui transmissão da SporTV.

Provável escalação do Fluminense