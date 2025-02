Jogos de hoje, domingo, 9 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os clássicos regionais Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro e Goiás x Atlético-GO pelo Campeonato Goiano são os destaques do futebol deste domingo, 9 de fevereiro.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Espanhol, Copa da Inglaterra e outros torneios internacionais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol

10h - Alavés x Getafe - Disney+

12h15 - Valencia x Leganés - ESPN 4 e Disney+

14h30 - Real Sociedad x Espanyol - ESPN 4 e Disney+

17h - Sevilla x Barcelona - Disney+

Campeonato Italiano

8h30 - Venezia x Roma - ESPN 4 e Disney+

11h - Lazio x Monza - Disney+

11h - Cagliari x Parma - Disney+

14h - Lecce x Bologna - Disney+

16h45 - Napoli x Udinese - ESPN e Disney+

Campeonato Carioca

15h45 - Maricá x Bangu - BandSports e Canal GOAT

16h - Botafogo x Madureira - Band, Canal GOAT e Premiere

20h30 - Volta Redonda x Nova Iguaçu - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Paulista

16h - Novorizontino x Santos - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

16h - Ponte Preta x Guarani - TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

18h30 - Água Santa x Palmeiras - CazéTV, Record, R7, PlayPlus, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

20h30 - Corinthians x São Bernardo - TNT e Max

Campeonato Mineiro

16h - Cruzeiro x Atlético-MG - Premiere

Campeonato Gaúcho

19h - Juventude x São José-RS - Sportv e Premiere

Campeonato Goiano

16h - Goiás x Atlético-GO - TV Brasil Central

Campeonato Uruguaio

19h30 - Nacional x Peñarol - Disney+

Copa da Inglaterra

9h30 - Blackburn x Wolverhampton - ESPN e Disney+

12h - Plymouth x Liverpool - ESPN e Disney+

14h35 - Aston Villa x Tottenham - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Holstein Kiel x Bochum - OneFootball

13h30 - RB Leipzig x St. Pauli - TV Cultura, Nosso Futebol e OneFootball

Campeonato Francês

11h - Lyon x Reims - CazéTV

16h45 - Angers x Olympique de Marseille - CazéTV

Super Bowl (NFL)

20h30 - Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs - RedeTV!, ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro?

O jogo Cruzeiro x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo do Sevilla contra o Barcelona?

O jogo Sevilla x Barcelona terá transmissão ao vivo no Disney+, às 17h.

Qual canal irá passar o clássico Nacional x Peñarol pelo Campeonato Uruguaio?

O jogo Nacional x Peñarol terá transmissão ao vivo no Disney+, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo, 9.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 9.

Record

18h30 - Água Santa x Palmeiras - Campeonato Paulista

Band

16h - Botafogo x Madureira - Campeonato Carioca

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

19h - Juventude x São José-RS - Campeonato Gaúcho

ESPN

9h30 - Blackburn x Wolverhampton - Copa da Inglaterra

12h - Plymouth x Liverpool - Copa da Inglaterra

14h35 - Aston Villa x Tottenham - Copa da Inglaterra

16h45 - Napoli x Udinese - Campeonato Italiano

Premiere

16h - Botafogo x Madureira - Campeonato Carioca

16h - Cruzeiro x Atlético-MG - Campeonato Mineiro

19h - Juventude x São José-RS - Campeonato Gaúcho

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

8h30 - Venezia x Roma - Campeonato Italiano

10h - Alavés x Getafe - Campeonato Espanhol

11h - Lazio x Monza - Campeonato Italiano

12h15 - Valencia x Leganés - Campeonato Espanhol

14h30 - Real Sociedad x Espanyol - Campeonato Espanhol

17h - Sevilla x Barcelona - Campeonato Espanhol

19h30 - Nacional x Peñarol - Campeonato Uruguaio

Globoplay

Nenhum jogo vai passar no Globoplay neste domingo, 9.

CazéTV

11h - Lyon x Reims - Campeonato Francês

16h45 - Angers x Olympique de Marseille - Campeonato Francês

Canal GOAT

15h45 - Maricá x Bangu - Campeonato Carioca

16h - Botafogo x Madureira - Campeonato Carioca

16h - Náutico x Afogados - Campeonato Pernambucano

20h30 - Volta Redonda x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca

