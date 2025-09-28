Esporte

Jogos de hoje, domingo, 28, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09h27.

Os jogos do Brasileirão, com destaque para Corinthians x Flamengo e Bahia x Palmeiras, além do duelo Fluminense x Botafogo, movimentam o futebol neste domingo, 28. Na Europa, os torcedores acompanham clássicos como Milan x Napoli, pelo Italiano, e Barcelona x Real Sociedad, pelo Espanhol. Pela Copa do Mundo Sub-20, a seleção brasileira enfrenta o México às 20h.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Inglês, Francês, Alemão, Português, Argentino e Uruguaio, além do Paulistão Feminino e da Série B do Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

Campeonato Italiano

  • 7h30 - Sassuolo x Udinese - Disney+
  • 10h - Pisa x Fiorentina - Disney+
  • 10h - Roma x Hellas Verona - ESPN e Disney+
  • 13h - Lecce x Bologna - Disney+
  • 15h45 - Milan x Napoli - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 9h - Rayo Vallecano x Sevilla - Disney+
  • 11h15 - Elche x Celta de Vigo - Disney+
  • 13h30 - Barcelona x Real Sociedad - Disney+
  • 16h - Real Bétis x Osasuna - Disney+

Campeonato Inglês

  • 10h - Aston Villa x Fulham - Xsports e Disney+
  • 12h30 - Newcastle x Arsenal - ESPN e Disney+

Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Itália x Austrália - FIFA+
  • 17h - Marrocos x Espanha - FIFA+
  • 20h - Brasil x México - Sportv, CazéTV e FIFA+
  • 20h - Cuba x Argentina - FIFA+

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Flamengo; veja horário

O jogo Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 20h30.

Qual canal vai passar Bahia x Palmeiras hoje?

O jogo Bahia x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Premiere, às 16h.

Onde assistir ao vivo Fluminense x Botafogo hoje?

O jogo Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo Milan x Napoli pelo Italiano?

O jogo Milan x Napoli terá transmissão ao vivo no ESPN e Disney+, às 15h45.

Qual canal vai passar Barcelona x Real Sociedad?

O jogo Barcelona x Real Sociedad terá transmissão ao vivo no Disney+, às 13h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 28.

Record

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 28.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

ESPN

  • 10h - Roma x Hellas Verona - Campeonato Italiano
  • 12h30 - Newcastle x Arsenal - Campeonato Inglês
  • 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 7h15 - NEC Nijmegen x AZ Alkmaar - Campeonato Holandês
  • 7h30 - Sassuolo x Udinese - Campeonato Italiano
  • 9h - Rayo Vallecano x Sevilla - Campeonato Espanhol
  • 10h - Pisa x Fiorentina - Campeonato Italiano
  • 10h - Roma x Hellas Verona - Campeonato Italiano
  • 12h30 - Newcastle x Arsenal - Campeonato Inglês
  • 13h - Lecce x Bologna - Campeonato Italiano
  • 13h30 - Barcelona x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
  • 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano
  • 16h - Real Bétis x Osasuna - Campeonato Espanhol

CazéTV

  • 10h - Nice x Paris - Campeonato Francês
  • 12h15 - Lille x Lyon - Campeonato Francês
  • 20h - Brasil x México - Copa do Mundo Sub-20
  • 20h30 - Corinthians x Flamengo - Brasileirão

FIFA+

  • 17h - Itália x Austrália - Copa do Mundo Sub-20
  • 17h - Marrocos x Espanha - Copa do Mundo Sub-20
  • 20h - Brasil x México - Copa do Mundo Sub-20
  • 20h - Cuba x Argentina - Copa do Mundo Sub-20
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

