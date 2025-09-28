Jogos de hoje, domingo, 28, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão, com destaque para Corinthians x Flamengo e Bahia x Palmeiras, além do duelo Fluminense x Botafogo, movimentam o futebol neste domingo, 28. Na Europa, os torcedores acompanham clássicos como Milan x Napoli, pelo Italiano, e Barcelona x Real Sociedad, pelo Espanhol. Pela Copa do Mundo Sub-20, a seleção brasileira enfrenta o México às 20h.
A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Inglês, Francês, Alemão, Português, Argentino e Uruguaio, além do Paulistão Feminino e da Série B do Brasileiro.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 11h - Grêmio x Vitória - Premiere
- 16h - Bahia x Palmeiras - Globo, ge tv e Premiere
- 16h - Fluminense x Botafogo - Globo e Premiere
- 18h30 - RB Bragantino x Santos - Sportv e Premiere
- 20h30 - Corinthians x Flamengo - Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Italiano
- 7h30 - Sassuolo x Udinese - Disney+
- 10h - Pisa x Fiorentina - Disney+
- 10h - Roma x Hellas Verona - ESPN e Disney+
- 13h - Lecce x Bologna - Disney+
- 15h45 - Milan x Napoli - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 9h - Rayo Vallecano x Sevilla - Disney+
- 11h15 - Elche x Celta de Vigo - Disney+
- 13h30 - Barcelona x Real Sociedad - Disney+
- 16h - Real Bétis x Osasuna - Disney+
Campeonato Inglês
- 10h - Aston Villa x Fulham - Xsports e Disney+
- 12h30 - Newcastle x Arsenal - ESPN e Disney+
Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Itália x Austrália - FIFA+
- 17h - Marrocos x Espanha - FIFA+
- 20h - Brasil x México - Sportv, CazéTV e FIFA+
- 20h - Cuba x Argentina - FIFA+
Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Flamengo; veja horário
O jogo Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 20h30.
Qual canal vai passar Bahia x Palmeiras hoje?
O jogo Bahia x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Premiere, às 16h.
Onde assistir ao vivo Fluminense x Botafogo hoje?
O jogo Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.
Que horas é o jogo Milan x Napoli pelo Italiano?
O jogo Milan x Napoli terá transmissão ao vivo no ESPN e Disney+, às 15h45.
Qual canal vai passar Barcelona x Real Sociedad?
O jogo Barcelona x Real Sociedad terá transmissão ao vivo no Disney+, às 13h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 16h - Bahia x Palmeiras - Brasileirão
- 16h - Fluminense x Botafogo - Brasileirão
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 28.
Record
- 20h30 - Corinthians x Flamengo - Brasileirão
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 28.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 18h30 - RB Bragantino x Santos - Brasileirão
- 20h - Brasil x México - Copa do Mundo Sub-20
ESPN
- 10h - Roma x Hellas Verona - Campeonato Italiano
- 12h30 - Newcastle x Arsenal - Campeonato Inglês
- 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano
Premiere
- 11h - Grêmio x Vitória - Brasileirão
- 16h - Bahia x Palmeiras - Brasileirão
- 16h - Fluminense x Botafogo - Brasileirão
- 18h30 - RB Bragantino x Santos - Brasileirão
- 20h30 - Corinthians x Flamengo - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 7h15 - NEC Nijmegen x AZ Alkmaar - Campeonato Holandês
- 7h30 - Sassuolo x Udinese - Campeonato Italiano
- 9h - Rayo Vallecano x Sevilla - Campeonato Espanhol
- 10h - Pisa x Fiorentina - Campeonato Italiano
- 10h - Roma x Hellas Verona - Campeonato Italiano
- 12h30 - Newcastle x Arsenal - Campeonato Inglês
- 13h - Lecce x Bologna - Campeonato Italiano
- 13h30 - Barcelona x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
- 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano
- 16h - Real Bétis x Osasuna - Campeonato Espanhol
CazéTV
- 10h - Nice x Paris - Campeonato Francês
- 12h15 - Lille x Lyon - Campeonato Francês
- 20h - Brasil x México - Copa do Mundo Sub-20
- 20h30 - Corinthians x Flamengo - Brasileirão
FIFA+
- 17h - Itália x Austrália - Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Marrocos x Espanha - Copa do Mundo Sub-20
- 20h - Brasil x México - Copa do Mundo Sub-20
- 20h - Cuba x Argentina - Copa do Mundo Sub-20