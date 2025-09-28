Barcelona x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

O Barcelona e a Real Sociedad se enfrentam neste domingo, 28, às 13h30, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 7ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente no Disney+.

O Barça está invicto na temporada e ocupa a vice-liderança com 16 pontos, dois a menos que o Real Madrid, único time com 100% de aproveitamento no torneio. A equipe de Hansi Flick vem embalada após vitória por 3 a 1 sobre o Oviedo, de virada.

Para a partida, no entanto, o técnico alemão terá baixas importantes: Raphinha e Joan García se lesionaram recentemente e se juntam a Gavi, Ter Stegen, Balde e Fermín Lopez no departamento médico. Por outro lado, há possibilidade de retorno do jovem Lamine Yamal, recuperado de contusão.

Prováveis escalações:

Barcelona: Szczesny; García, Araújo, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.



Szczesny; García, Araújo, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick. Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Gomez; Gorrotxategi, Brais Méndez e Soler; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal. Técnico: Sergio Francisco.

