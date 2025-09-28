Grêmio x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio e o Vitória se enfrentam neste domingo, 28, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere.
O Tricolor Gaúcho ocupa a 11ª colocação e busca somar pontos para seguir subindo na tabela. Já o time baiano está na zona de rebaixamento e precisa de um bom resultado fora de casa para tentar iniciar uma reação na competição.
Prováveis escalações:
- Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Pavon (Alysson) e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.
- Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas e Ronald; Erick, Matheuzinho e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Vitória hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, 11h, entre o Grêmio e o Vitória terá transmissão ao vivo no Premiere.
Como assistir online o jogo Grêmio x Vitória hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)