Grêmio x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio e o Vitória se enfrentam neste domingo, 28, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Tricolor Gaúcho ocupa a 11ª colocação e busca somar pontos para seguir subindo na tabela. Já o time baiano está na zona de rebaixamento e precisa de um bom resultado fora de casa para tentar iniciar uma reação na competição.

Prováveis escalações:

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Pavon (Alysson) e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.



Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 11h, entre o Grêmio e o Vitória terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Grêmio x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.