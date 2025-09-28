Esporte

Grêmio x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Grêmio x Vitória é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08h28.

O Grêmio e o Vitória se enfrentam neste domingo, 28, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Tricolor Gaúcho ocupa a 11ª colocação e busca somar pontos para seguir subindo na tabela. Já o time baiano está na zona de rebaixamento e precisa de um bom resultado fora de casa para tentar iniciar uma reação na competição.

Prováveis escalações:

  • Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Pavon (Alysson) e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.
  • Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas e Ronald; Erick, Matheuzinho e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 11h, entre o Grêmio e o Vitória terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Grêmio x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

