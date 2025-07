Jogos de hoje, 5 de julho, onde assistir ao vivo e horários

A programação do dia inclui os confrontos importantes do Mundial de Clubes, com destaque para PSG x Bayern de Munique e Real Madrid x Borussia Dortmund. Além disso, o torneio Eurocopa feminina terá grandes jogos, como o duelo entre França x Inglaterra e País de Gales x Holanda.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial de Clubes

13h - PSG x Bayern de Munique - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

17h - Real Madrid x Borussia Dortmund - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Eurocopa feminina

13h - País de Gales x Holanda - CazéTV

16h - França x Inglaterra - CazéTV

Campeonato Norueguês

9h - Ham-Kam x Brann - OneFootball

11h - Viking x Stromsgodset - OneFootball

13h - Vaalerenga x Fredrikstad - OneFootball

15h - Kristiansund x Bodo Glimt - OneFootball

17h - Tromso x Molde - OneFootball

Brasileirão Série D

16h - Água Santa x Porto Vitória - TV Netuno (YouTube)

16h - Águia de Marabá x Manauara - Metrópoles (YouTube)

16h - Aparecidense x Gazin Porto Velho - Metrópoles (YouTube)

16h - Ceilândia x Luverdense - Metrópoles (YouTube)

16h - Inter de Limeira x Cascavel - Metrópoles (YouTube)

16h - Maricá x Boavista - Maricá TV (YouTube)

16h - Sampaio Corrêa x Imperatriz - Metrópoles (YouTube)

17h - Ferroviário x Sousa - Metrópoles (YouTube)

18h - Mixto x Capital - Metrópoles e TV Mixto (YouTube)

18h - São José x Guarany de Bagé - Metrópoles (YouTube)

19h - Noroeste x Linense - Paulistão (YouTube)

Brasileirão Série C

17h - Ituano x Retrô - Nosso Futebol (+ e YouTube)

17h - Náutico x Floresta - DAZN e Nosso Futebol+

Brasileirão Série B

16h - Remo x Cuiabá - RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

19h30 - Avaí x Paysandu - Disney+

20h30 - Amazonas x Athletico-PR - Disney+

MLS (Primeira Divisão dos EUA)

20h15 - Charlotte x Orlando City - Apple TV+

20h30 - Cincinnati x Chicago Fire - Apple TV+

20h30 - DC United x Atlanta United - Apple TV+

20h30 - Montréal x Inter Miami - Apple TV+

21h30 - Austin x Los Angeles FC - Apple TV+

21h30 - Nashville x Philadelphia Union - Apple TV+

22h - Alianza Lima x Binacional - Fanatiz

22h30 - Real Salt Lake x St. Louis City - Apple TV+

23h30 - Portland Timbers x New England Revolution - Apple TV+

23h30 - San Diego x Houston Dynamo - Apple TV+

23h30 - San Jose Earthquakes x New York Red Bulls - Apple TV+

