Mundial de Clubes 2025: jogos de hoje, onde assistir ao vivo e horários

O sábado vai ser marcado por dois duelos gigantes do futebol mundial. Os jogos valem duas vagas para as semifinais do Mundial de Clubes.

Às 13h, duas das equipes que melhor jogaram até o momento. O Bayern de Munique vai encarar o PSG, numa reedição da final da Liga dos Campeões em 2020, com triunfo dos bávaros.

Escalações

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola e Doué (Dembélé). Técnico: Luis Enrique.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Stanisic (Guerreiro); Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala (Gnabry) e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG e Bayern de Munique

O jogo PSG x Bayern de Munique será transmitido ao vivo no DAZN, Globo, Sportv e CazéTV, às 13h.

Real e Borussia

Às 17h, no outro duelo do dia, outra reedição de final de Champions League: Real Madrid x Borussia Dortmund. Os dois disputaram a decisão da temporada 2023-24, vencida pelos merengues.

Onde assistir ao vivo o jogo de Real Madrid e Borussia Dortmund

O jogo Real Madrid x Borussia Dortmund será transmitido ao vivo no DAZN, Globo, Sportv e CazéTV, às 17h.