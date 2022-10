Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 12; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da quarta rodada da Champions League e o primeiro jogo da final da Copa do Brasil marcam esta quarta-feira de futebol.

O Barcelona recebe o Inter de Milão, no mesmo horário em que o Rangers enfrentará o Liverpool. No Brasil, acontece o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

UEFA Champions League

13h45 - Napoli x Ajax - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 13h45 - Atlético de Madrid x Club Brugge - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 16h00 - Rangers x Liverpool - HBO Max

- HBO Max 16h00 - Bayer Leverkusen x Porto - HBO Max

- HBO Max 16h00 - Barcelona x Inter de Milão - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 16h00 - Viktoria Plzen x Bayer de Munique - HBO Max

- HBO Max 16h00 - Sporting x Olympique de Marselha - HBO Max

- HBO Max 16h00 - Tottenham x Eintracht Frankfurt - Space e HBO Max

Copa do Brasil

21h45 - Corinthians x Flamengo - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h45 - Corinthians x Flamengo - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo irá passar na SBT nesta quarta-feira.

