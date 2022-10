Copa do Mundo 2022: conheça os jogadores brasileiros que devem jogar o Mundial pela 1ª vez

A Copa do Mundo está chegando e as dúvidas de quais jogadores serão convocados pelo técnico Tite surgem na cabeça dos torcedores. Figuras experientes como Neymar, Casemiro, Thiago Silva, entre outros, já disputaram Copa do Mundo e são nomes fortes para ir ao Catar, porem alguns jogadores irão pela primeira vez.

Dos 26 convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia, 17 não disputaram alguma Copa do Mundo. Nomes como Richarlison, Paquetá, Vini Jr que estiveram presentes nas últimas convocações, chegam ao Catar para disputar sua primeira copa.

Veja os jogadores que devem disputar sua primeira Copa do Mundo.

Richarlison

O atacante Richarlison, de 25 anos, é um dos nomes bem cotados para ir a Copa. Revelado pelo Fluminense, ele foi convocado pela primeira vez em 2018 e desde então se tornou um dos grandes nomes das Eliminatórias.

Vinícius Jr.

Um dos principais atacantes do Real Madrid, Vinicius Jr. é um dos nomes fortes para o ataque do Brasil no Catar. Revelado pelo Flamengo, ele chegou na Espanha com apenas de 18 anos de idade, desde então foi campeão da Champions na temporada passada. Vini foi convocado pela primeira vez em 2019.

Rodrygo

Revelado pelo Santos e hoje atacante do Real Madrid, Rodrygo tem apenas 21 anos e é um dos mais jovens da seleção brasileira. Ele foi convocado pela primeira vez em 2019 e é considerado por muitos um dos nomes certos para a Copa do Mundo.

Lucas Paquetá

Meia do West Ham e com passagens pelo Milan, Lucas Paquetá tem 25 anos e foi presente em muitas convocações do Tite nas Eliminatórias. O meia foi chamado pela primeira vez em 2019 e esteve no grupo campeão da Copa América em 2019.

Eder Militão

Revelado pelo São Paulo, Éder Militão é um dos principais zagueiros do Real Madrid e um dos nomes prováveis para a disputa no Catar. Com 24 anos de idade, o zagueiro foi convocado pela primeira vez em 2018 e disputou boa parte do ciclo de Copa.

Antony

Atacante do Manchester United, Antony foi revelado pelo São Paulo em 2019 e também configura como um nome provável para o Catar. Ele foi convocado pela primeira vez em 2021 após boa passagem pelo Ajax da Holanda.

Raphinha

Atacante do Barcelona, Raphinha foi um dos nomes frequentes nas convocações do Tite nos últimos tempos. Com 25 anos, ele foi chamado pela primeira vez no ano passado após boas atuações pelo Leeds, clube da Inglaterra.

Pedro

Outro nome bem circulado entre os possíveis convocados para a Copa do Mundo é o de Pedro. Com 25 anos, ele é um dos principais atacantes do Flamengo e foi convocado pela primeira vez em 2018, porem por conta de uma lesão, não chegou a integrar o grupo.

Quantas copas o Neymar disputou?

Neymar disputou duas Copas do Mundo: 2014 e 2018.

Quando começa a Copa do Mundo de 2022?

A partida de abertura será entre Catar, país anfitrião, e Equador, no Estádio Al Khor, às 7h no horário de Brasília. No mesmo dia, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales.

O Brasil está no Grupo G com as seleções da Sérvia, Suíça e Camarões. Nesta fase, a seleção brasileira joga três vezes e caso seja líder do grupo, enfrenta o segundo colocado do grupo H, que contam com as seleções: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2022?

O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro.

