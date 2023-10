Jogos da Champions League hoje, terça-feira, 3; onde assistir e horários

Nesta terça-feira, 3, inicia a segunda rodada da UEFA Champions League. A maior competição de clubes do mundo, terá um dos clássicos mais aguardados nesta fase. Real Madrid e Napoli entram em campo, buscando a liderança do grupo C.

Pelo grupo B, o Arsenal enfrenta o Lens na França. Os Gunners golearam o PSV na primeira rodada e agora miram a segunda vitória consecutiva.

Destaque também para o confronto entre Manchester United e Galatasaray. Os Reds tentam se recuperar após a derrota para o Bayern na primeira rodada, assim como Galatasaray, que busca a primeira vitória na competição.

Pelo mesmo grupo, o Bayern encara o Copenhagen na Bélgica. A equipe alemã, como dito anteriormente, venceu o Manchester e está na liderança.

Veja os jogos da Champions League hoje

13h45 - RB Salzburg x Real Sociedad - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 13h45 - Union Berlin x Braga - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 16h - Inter de Milão x Benfica - HBO Max

- HBO Max 16h - Copenhagen x Bayern de Munique - HBO Max

- HBO Max 16h - Lens x Arsenal - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 16h - Manchester United x Galatasaray - HBO Max

- HBO Max 16h - Napoli x Real Madrid - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 16h - PSV x Sevilla - HBO Max

Veja os grupos da Liga dos Campeões 2023/24

Grupo A

Bayern de Munique (ALE)

Manchester United (ING)

FC Copenhagen (DIN)

Galatasaray (TUR)

Grupo B

Sevilla (ESP)

Arsenal (ING)

PSV (HOL)

Lens (FRA)

Grupo C

Napoli (ITA)

Real Madrid (ESP)

Braga (POR)

Union Berlin (ALE)

Grupo D

Benfica (POR)

Inter de Milão (ITA)

RB Salzburg (ALE)

Real Sociedad (ESP)

Grupo E

Feyenoord (HOL)

Atlético de Madrid (ESP)

Lazio (ITA)

Celtic (ESC)

Grupo F

PSG (FRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Milan (ITA)

Newcastle (ING)

Grupo G

Manchester City (ING)

RB Leipzig (ALE)

Estrela Vermelha (SER)

Young Boys (SUI)

Grupo H

Barcelona (ESP)

Porto (POR)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Royal Antwerp

