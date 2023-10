No clássico, São Paulo supera R$ 100 mi com bilheteria em 2023 e atinge maior marca no Brasileirão

Menos de uma semana após ser campeão da Copa do Brasil e registrar a maior bilheteria de sua história, o São Paulo voltou a campo no último sábado, 30, para obter outra marca expressiva. Durante a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu o Corinthians e, pela primeira vez na atual edição da competição, arrecadou mais de R$ 4 milhões em uma partida.

Esta foi a quarta maior bilheteria do clube em 2023, atrás somente dos últimos três jogos realizados no Morumbi pela Copa do Brasil, contra Palmeiras (R$ 4,17 milhões), Corinthians (R$ 8,5 milhões) e Flamengo (R$ 24,5 milhões). No momento, o São Paulo arrecadou pouco mais de R$ 100 milhões durante os 31 confrontos que realizou como mandante na temporada, e mantém médias de R$ 3,2 milhões somados por jogo, e de quse 45 mil torcedores a cada partida.

Camarotes e áreas especiais

Parte do montante arrecadado até o momento também se deve a algumas das áreas especiais que o São Paulo mantém dentro de seu estádio. O camarote dos ídolos, por exemplo, conta com mais de mil lugares e, somente no jogo da Final da Copa do Brasil, contribuiu com R$ 1,7 milhões na bilheteria do clube. Inaugurado em 2021, o espaço tem como objetivo principal proporcionar aos torcedores a experiência de assistir às partidas na presença de ex-jogadores que passaram pelo Tricolor.

O local é administrado pela Soccer Hospitality, agência especializada na gestão de camarotes, e que também está presente no Allianz Parque, Neo Química Arena e Vila Belmiro. “No Camarote dos Ídolos, assim como em nossos outros, é proporcionada uma experiência única, com diversos atrativos que vão além do tempo de jogo. A interação do torcedor com aquele personagem que marcou sua infância ou adolescência é inestimável e inesquecível”, relata Leonardo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Na temporada, o São Paulo ainda voltou a registrar públicos recordes, como contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião a marca de mais de 62 mil torcedores presentes havia sido a maior do clube em oito anos. E, na fase seguinte, foi superada, quando mais de 63 mil assistiram à finalíssima do torneio no Morumbi. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe levou 49 mil espectadores ao estádio, em média, o que representa o segundo melhor índice da competição, atrás apenas do Flamengo, com mais de 58 mil.

Sócios-torcedores

Além dos bons públicos, o Tricolor também somou mais de 25 mil sócios-torcedores nos últimos três meses e hoje conta com mais de 60 mil. Especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports, Fábio Wolff avalia sobre os caminhos que permitem a um clube também obter importante arrecadação a partir do quadro de associados:

“É necessário que as equipes busquem dissociar o resultado financeiro fora de campo com a performance obtida dentro das quatro linhas. A maioria dos benefícios dos programas de sócio-torcedor está atrelada a vantagens relacionadas à aquisição de ingressos. E, para que os clubes não corram o risco de ter flutuação da receita conforme o desempenho do time, é preciso criar ações de interação e de experiências junto ao torcedor” afirma o executivo.

Para poder atrair a presença do público, o São Paulo também realiza ativações a fim de garantir boas experiências voltadas também aos torcedores das arquibancadas. Desde 2019 o Morumbi conta com dois telões com cerca de 155 metros quadrados, localizados nas arquibancadas leste e oeste, no centro do campo. O projeto, assinado pelo Imply Tecnologia, é mais um daqueles que visou dar maior grau de modernização ao estádio.

“O projeto foi idealizado com muito cuidado, desde o início, para que pudesse atender a todas as expectativas dos torcedores. O intuito com a implementação de uma tecnologia como essa é de, além de trazer uma maior modernização ao estádio, proporcionar melhores experiências durante os jogos”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply.