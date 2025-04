João Fonseca é eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Madri

O brasileiro João Fonseca foi eliminado neste sábado (26) do Masters 1000 de Madri após ser derrotado pelo americano Tommy Paul, número 12 do ranking mundial da ATP, em sets diretos. Fonseca, de 17 anos, perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h38 de partida.

O confronto marcou apenas o segundo torneio da carreira de Fonseca em nível Masters 1000, competições consideradas a segunda categoria mais importante do circuito, atrás apenas dos Grand Slams. O jovem tenista brasileiro havia estreado com vitória sobre o sérvio Dusan Lajovic, ex-top 30, mas não conseguiu repetir o desempenho diante do mais experiente Paul.

Fonseca iniciou o jogo em bom ritmo, chegando a abrir vantagem no primeiro set. Porém, o americano aproveitou uma sequência de erros do brasileiro para virar o placar. No segundo set, Fonseca chegou a sacar para fechar em 5/4, mas cedeu a virada após perder o próprio serviço.

Apesar da derrota, Fonseca ganhará pontos importantes no ranking da ATP, onde ocupa atualmente a 276ª posição. A expectativa é que ele ultrapasse o top 250 após o torneio de Madri.

Próximos passos na temporada de saibro

Fonseca seguirá na Europa para a disputa de torneios preparatórios antes de sua possível estreia em qualificatórios de Grand Slam. O Masters 1000 de Madri faz parte da tradicional temporada de saibro, que culmina em Roland Garros, o Grand Slam francês, no final de maio.