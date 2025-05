GP de Miami da F1 2025: veja o horário e onde assistir à corrida neste domingo

Neste domingo, 4 de maio, a etapa do Grande Prêmio de Miami chega ao fim com a corrida decisiva. Ontem, a chuva causou um enorme caos na corrida sprint, e foi Lando Norris quem aproveitou a situação para conquistar sua segunda vitória na pista onde obteve seu primeiro triunfo há um ano.

Oscar Piastri terminou em segundo lugar, e Lewis Hamilton, acertando na estratégia, completou o pódio. Gabriel Bortoleto ficou em 15º, enquanto três pilotos abandonaram a prova, incluindo Charles Leclerc, que não largou. Max Verstappen, por sua vez, se envolveu em uma colisão com o pole position Andrea Kimi Antonelli nos boxes.

Norris largou em terceiro e assumiu a liderança após o pit stop de Piastri na volta 14. O piloto da McLaren também entrou nos boxes antes de Fernando Alonso ser atingido por Liam Lawson. Antes da intervenção do safety car devido ao incidente, Norris já havia ultrapassado Piastri na pista. Com a vitória, Lando levou oito pontos extras, Piastri somou sete e Hamilton, seis. Oitavo colocado, Yuki Tsunoda garantiu um ponto.

Como assistir ao GP de Miami de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de Miami de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Domingo, 4 de maio

Corrida: 17h

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP da Emilia Romagna: 18 de maio

GP de Mônaco: 25 de maio

GP da Espanha: 01 de junho

GP do Canadá: 15 de junho

GP da Áustria: 29 de junho

GP da Grã-Bretanha: 06 de julho

GP da Bélgica: 27 de julho

GP da Hungria: 03 de agosto

GP da Holanda: 31 de agosto

GP da Itália: 07 de setembro

GP do Azerbaijão: 21 de setembro

GP de Singapura: 05 de outubro

GP dos Estados Unidos: 19 de outubro

GP dos México: 26 de outubro

GP de São Paulo: 09 de novembro

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro