Gabigol se despede do Flamengo neste domingo; veja ingressos e onde assistir

No próximo domingo, 8, o público conhecerá o campeão do Campeonato Brasileiro (Brasileirão), uma disputa acirrada entre Palmeiras e Botafogo. No mesmo dia, porém, o Flamengo se despede de um de seus maiores jogadores: Gabigol.

Já nesta quarta-feira, 4, o jogador publicou no YouTube o primeiro vídeo de uma série inteira com colegas de profissão e amigos, dando início à despedida. Sexto maior artilheiro da história do Flamengo, Gabigol coleciona mais de 160 gols com a camisa vermelha e preta. Os 307 jogos pelo time renderam 13 títulos, sendo duas Libertadores, duas Copas do Brasil e dois campeonatos brasileiros.

De fora da partida entre Criciúma x Flamengo por estar “pendurado”, o artilheiro só volta aos campos no domingo, no jogo do Rubro-Negro contra o Vitória, às 16h, no Maracanã. Após a partida, segundo informações do Globo Esporte, ele fecha com o Cruzeiro e deve se apresentar já em janeiro de 2025. O contrato, até o momento, não foi assinado.

O atacante também é desejo do Santos para o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025.

Como será a despedida do Gabigol no Maracanã?

Assim como foi com os demais ídolos do Rubro-Negro, o jogo de despedida de Gabigol será marcado por homenagens. De copo com a imagem do artilheiro até bandeiras com os três momentos mais marcantes dele com a camisa do Flamengo, a festa promete ser grande.

Outras homenagens "surpresa" devem acontecer no gramado do Maracanã, como a tradicional foto do jogador com as taças que conquistou com a camisa do Flamengo.

Como comprar ingressos para o jogo do Flamengo no domingo?

A briga por ingressos anda acirrada para o último jogo com Gabigol. A venda começa nesta quarta-feira, 3, às 16h. Veja como comprar:

Acesse o site flamengo.superingresso.com.br;

Caso não tenha um cadastro, realize o cadastro completo com os seus dados pessoais, e-mail e telefone;

Faça o login com o seu e-mail de cadastro e senha;

Após o login, aparecerá uma sinalização para cadastro da biometria facial. Clique no botão "CADASTRAR FACIAL BEPASS";

Você será redirecionado para uma nova página com informações sobre o cadastro da biometria. Leia as dicas e, se concordar com os termos, dê o aceite e prossiga;

Um QR Code será gerado na sua tela com um link. Leia o QR Code ou copie o link no navegador do seu dispositivo móvel/celular para ser redirecionado para a última etapa;

Na nova página, permita o acesso do site à câmera do seu celular, posicione o seu rosto na área demarcada e aguarde;

Confirme se a foto está de acordo e, se sim, valide;

Em seguida, posicione o documento de identificação oficial com foto na área demarca e capture a foto. É fundamental que o documento seja válido, atualizado e em boas condições de legibilidade;

Confirme se a foto está de acordo e, se sim, valide;

Aguarde a análise e pronto! Você cadastrou a sua biometria facial e será redirecionado para o site flamengo.superingresso.com.br.

Qual o valor dos ingressos do jogo de despedida de Gabigol?

A venda para o público geral o site do Flamengo começam às 16h desta quarta-feira, 4. O ingresso mais barato custa R$ 60 (meia R$ 30). Para os sócios torcedores, a comercialização começou na segunda-feira, 2.

Norte (Flamengo)

- Diamante: R$15,00

- Platina: R$21,00

- Ouro: R$21,00

- Prata: R$24,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)

Sul (Flamengo)

- Diamante: R$15,00

- Platina: R$21,00

- Ouro: R$21,00

- Prata: R$24,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)

Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$17,50

- Platina: R$24,50

- Ouro: R$24,50

- Prata: R$28,00

- Público Geral: R$70,00 (meia R$35,00)

Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$20,00

- Platina: R$28,00

- Ouro: R$28,00

- Prata: R$32,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Oeste inferior (Flamengo)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Maracanã Mais (Flamengo)

- Diamante: R$231,25

- Platina: R$293,75

- Ouro: R$293,75

- Prata: R$325,00

- Público Geral: R$700,00 (meia R$387,50)

Sul B (Visitante)

- Visitante: R$60,00 (meia R$30,00)