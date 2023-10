Por que a Conmebol está cogitando tirar a final da Libertadores 2023 do Maracanã?

A Conmebol cogita transferir a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, que ocorrerá no dia 4 de novembro no Maracanã, para o estádio do Morumbi em São Paulo. A informação foi confirmada pela Radio Itatiaia nesta quinta-feira, 19.

De acordo com o veículo, a entidade está incomodada com a exigência do Flamengo de jogar no palco da final, as vésperas do confronto. O Rubro Negro tem duas partidas como mandante pelo Brasileirão, uma delas contra o Bragantino no dia 1º de novembro.

Uma fonte da Conmebol afirmou que caso o Flamengo continue exigindo jogar as partidas no Maracanã, a final será transferida para o Morumbi. A entidade acredita que a mudança irá minimizar os danos a quem já comprou ingresso para a final.

Quem é o dono do Maracanã?

Atualmente, Flamengo e Fluminense comandam a gestão do Maracanã desde 2019. O Vasco tenta entrar na disputa pela gestão do estádio, porém o Termo de Permissão de Uso (TPU) ainda garante essa permissão apenas para os dois clubes.

Qual a capacidade do Maracanã?

O Maracanã é o maior estádio do Brasil, com capacidade de público de 78.838 pessoas

Qual a capacidade do Morumbi?

A capacidade do Morumbi é de 66.795, o que a Conmebom vê com bons olhos para abrigar todos os torcedores.