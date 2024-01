Flamengo x Audax (SP): onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Flamengo x Audax (SP) se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 17h30, no Estádio Antônio Soares de Oliveira em Guarulhos (SP). A partida é válida pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Com a classificação praticamente assegurada, o Flamengo lidera o grupo 19 com 6 pontos. O Audax e o São José estão na disputa pela última vaga nos mata-matas, ambos com 3 pontos. Atualmente, o São José leva vantagem nos critérios de desempate, tornando essencial para o Audax acumular o máximo de pontos possível no confronto com o Flamengo.

Um empate é suficiente para que o Flamengo assegure a liderança do grupo e avance com tranquilidade para a próxima fase. Além disso, esta partida contra o Audax pode marcar a despedida de alguns jogadores rubro-negros da competição, já que parte do elenco deve retornar ao Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Carioca.

Provável escalação do Flamengo

Dyogo Alves; Felipe Brian, Darlan, Rayan Lucas e Zé Wellinton; Rodriguinho, Caio Garcia, João Alves, Lorran, Petterson e Pedro.

Técnico: Mário Jorge.

Provável escalação do Audax (SP)

​ Matheus Gonçalves, Henry Galvão, Otavio Galdino, Guilherme Gomes e Fabiano Henrique, Kayck , Lucas Veredina, Igor, Caio Henrique, Pedro Lima, Leonnan.

Técnico: Kaicke Rodrigues Garcia.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo pela Copinha?

O jogo desta quinta-feira, às 17h30, entre Flamengo x Audax (SP) terá transmissão ao vivo no Cazé TV (Youtube).

Como assistir online o jogo do Flamengo?

Você pode assistir a partida online no Cazé TV (Youtube).