Vasco x Flamengo de Guarulhos: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Vasco x Flamengo de Guarulhos se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 15h15, no Estádio Antônio Soares de Oliveira em Guarulhos (SP). A partida é válida pela Copa São Paulo de Futebol Junior.

As duas equipes estão empatadas na liderança com quatro pontos, sendo o time de Guarulhos o líder pelo saldo de gols. Quem vencer, garante a primeira posição do grupo e três times ainda disputam a vaga na próxima fase, sendo o Vasco, Flamengo-SP e Macapá.

Em caso de empate, tanto Vasco, quanto Flamengo-SP devem torcer para que o Macapá não vença sua partida, afim de garantir a vaga na próxima fase. Portanto, as duas equipes devem vir com o que tem de melhor para a partida. O Vasco não conta com o meio-campista JP, que foi integrado ao time principal para participar da pré-temporada.

Provável escalação do Flamengo de Garulhos

Felipe; Jorginho, Ruan, Rafael, Catai; Raul, Brendon, Cainho, Kaique; Risadinha e Rikelmi.

Técnico: Everton Moreno.

Provável escalação do Vasco

​ João Pedro Lecce; Paulinho, Vitor Manoel, Roger, Victão; João Miotto, Leandrinho, Lucas Eduardo, Matheus Ferreira; Guilherme Estrella e Cauã Paixão.

Técnico: William Batista.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco pela Copinha?

O jogo desta quinta-feira, às 15h15, entre Flamengo de Guarulhos x Vasco terá transmissão ao vivo no Cazé TV (Youtube).

Como assistir online o jogo do Vasco?

Você pode assistir a partida online no Cazé TV (Youtube).