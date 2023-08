Felipe Meligeni: conheça o sobrinho de Fernando Meligeni que estreia nesta terça no US Open

Com apenas 25 anos, Felipe Meligeni Alves se destaca no mundo do tênis ao estrear como simples masculino no US Open 2023. Ele entra no torneio norte-americano como único representante do Brasil.

Além do talento nas quadras, o atleta nascido em Campinas (SP), conta com o legado de seu tio, o ex-tenista Fernando Meligeni (Fininho), considerado um dos dez maiores da Era Aberta.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

O esporte está ainda mais atrelado à sua família pela irmã, Carol Meligeni, que também é tenista. Além dos pais, Paula e Flávio, que são treinadores dessa modalidade.

Em novembro de 2020, os irmãos foram campeões no mesmo dia: Carol venceu o future de Cairo, e Felipe ganhou o Challenger de São Paulo. Aquele foi o primeiro título do tenista na ATP em uma chave de simples.

Felipe também tem mais dois títulos: o Challenger de Iasi, na Romênia, em 2022, e o Challenger de Lyon, na França, em 2023.

Inicío da carreira

Felipe Meligeni estreou no circuito juvenil. Em 2016, ele alcançou, como ranking mais alto, o número 34 do mundo. Ao lado de Juan Carlos Aguilar, Felipe conquistou o título de duplas juvenil do US Open daquele ano.

Em 2018, ele se mudou para Barcelona, para treinar em uma das principais academias do mundo do tênis. Dois anos depois, Felipe fez sua estreia em chave principal de duplas da ATP no Rio Open. Ao ganhar um set do austríaco Dominic Thiem, então número 4 do ranking, o paulista ganhou notoriedade nacional.

Naquele mesmo ano, Felipe e sua irmã, Carol, foram campeões em Cairo, no Egito.

O jovem também foi convocado para representar o Brasil na Copa Davis. Mesmo assim, seu maior sonho era disputar em um Grand Slam na chave simples.

Felipe Meligeni participou de outros torneios como Roland Garros, em 2021 e 2023, e Wimbledom em 2023. Até que finalmente conquistou vaga inédita no US Open, após salvar dois match points no terceiro e decisivo jogo do quali contra o argentino Frederico Coria (95 do mundo).

Em 2023, Felipe estreia como profissional em uma chave principal de Grand Slam, sendo o único brasileiro na disputa de simples masculuno. Se tiver êxito, ele pode encerrar a disputa como top 100 do ranking mundial.

Estreia de Felipe Meligeni no US Open

No último domingo, 27, Felipe enfrentaria o japonês Kei Nishikori (353º do ranking ATP) na primeira rodada do torneio. No entanto o oponente desistiu da competição, em razão de uma uma lesão no joelho.

Por isso, Felipe Meligeni Alves terá como novo desafio James Duckworth (111º). Ele foi derrotado na terceira rodada do qualifying pelo cazaque Timofey Skatov (128º do ranking ATP).

Onde assistir ao vivo Felipe Meligeni x James Duckworth no US Open

O brasileiro e o australiano disputam nesta terça-feira, 29, às 12h. A partida será transmitida nos canais Sportv e ESPN. E pode ser acompanhada também pela Star+.